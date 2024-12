SIAE e Netflix rinnovano gli accordi: più tutele per autori e creativi italiani

SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e Netflix hanno annunciato il rinnovo degli accordi che regolano l’utilizzo delle musiche e il compenso per i diritti audiovisivi relativi ai contenuti presenti sulla piattaforma di streaming. L’intesa coinvolge programmi televisivi, film e serie TV, consolidando così il rapporto di collaborazione tra due protagonisti di primo piano dell’industria creativa italiana.

SIAE e NETFLIX, I dettagli dell’accordo

L’intesa copre i repertori Musica e Audiovisivo di SIAE attraverso nuovi contratti che disciplinano sia l’uso delle composizioni musicali su Netflix, sia il pagamento dell’equo compenso agli autori delle opere audiovisive presenti nel catalogo della piattaforma in Italia. Questo rinnovo rappresenta un passo importante per la tutela dei diritti dei creativi italiani e ribadisce l’impegno di Netflix verso una corretta remunerazione dei titolari dei diritti.

Tinny Andreatta, Vice Presidente per i contenuti italiani di Netflix, ha commentato con soddisfazione l’accordo:

“Siamo molto felici di aver rinnovato gli accordi con SIAE, a conferma di quanto il compenso adeguato e proporzionato degli aventi diritto sia di fondamentale importanza per Netflix. Siamo giunti a questo risultato grazie a un confronto dialettico e costruttivo con i nostri partner di SIAE, con i quali condividiamo il senso dell’importanza della valorizzazione del talento e della creatività italiana.”

Anche Matteo Fedeli, Direttore Generale di SIAE, ha sottolineato l’importanza di questa intesa:

“L’accordo con Netflix, che segue quelli analoghi con gli altri grandi player televisivi, radiofonici e online, soddisfa in pieno l’obiettivo che la SIAE persegue da oltre 142 anni: equamente remunerare e valorizzare la creatività dei nostri Autori ed Editori. In particolare, questa intesa con Netflix è per noi motivo di grande orgoglio, perché dimostra come la SIAE sappia confrontarsi alla pari e collaborare con una grande società internazionale che in soli 10 anni ha conquistato un’ampia fetta del mercato televisivo e multimediale italiano.”

Insomma un rinnovo che rappresenta non solo un accordo economico, ma anche un impegno congiunto per valorizzare il talento e la creatività italiana in un contesto sempre più globale. Netflix, con una presenza consolidata sul mercato italiano, continua a dimostrare attenzione verso la tutela dei diritti degli autori e il rispetto delle normative locali, collaborando con SIAE per garantire un’adeguata remunerazione ai creativi che contribuiscono al suo successo.

Un segnale forte per l’industria italiana, che ribadisce l’importanza della sinergia tra i grandi player internazionali e le istituzioni locali nella promozione del patrimonio artistico e culturale del Paese.