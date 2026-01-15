15 Gennaio 2026
di
All Music Italia
DISCOGRAFIA
Condividi su:
15 Gennaio 2026

SIAE, SCF e Nuovo IMAIE: dal 2026 rivoluzione per la musica nei negozi (addio burocrazia)

Storico accordo per il "One-Stop-Shop": esercenti e artigiani avranno un unico interlocutore per versare i diritti d'autore e connessi.

DISCOGRAFIA di All Music Italia
Logo istituzionali per accordo SIAE SCF Nuovo IMAIE sui diritti musicali 2026
Condividi su:

SIAE, SCF e Nuovo IMAIE uniscono le forze per quanto riguarda la Musica d’Ambiente, una svolta attesa da tempo, un passo concreto verso quella semplificazione che gli operatori del settore e le attività commerciali chiedono da anni.

A partire dal 2026 cambia lo scenario per la gestione dei diritti musicali. La notizia, ufficializzata oggi, segna l’avvio di un vero e proprio One-Stop-Shop per chi diffonde musica nella propria attività. SCF (che gestisce i diritti dei produttori fonografici) e Nuovo IMAIE (che tutela artisti interpreti ed esecutori) hanno infatti esteso il mandato all’incasso alla SIAE per i compensi dovuti da Esercizi Commerciali e Artigiani.

COSA CAMBIA IN CONCRETO?

In parole povere: meno burocrazia e un unico interlocutore. Il nuovo assetto operativo riduce la complessità amministrativa permettendo alle imprese di interfacciarsi con una struttura centralizzata per mettersi in regola con i pagamenti.

È una scelta strategica che vede il mercato dei diritti connessi presentarsi compatto. Anche per l’anno 2026, infatti, il pagamento sarà onnicomprensivo:

  • I compensi di SCF includeranno le quote per gli altri OGC dei produttori (AFI, Evolution, Getsound e Itsright).
  • I compensi di Nuovo IMAIE comprenderanno le quote spettanti agli altri OGC degli artisti (Itsright).

LE PAROLE DI MARIANO FIORITO (SCF)

A spiegare la ratio di questa operazione è Mariano Fiorito, Direttore Generale di SCF, che sottolinea come l’obiettivo primario sia agevolare chi la musica la utilizza per lavoro:

Questa novità operativa rappresenta un ulteriore passo concreto verso un sistema più semplice ed efficiente. L’affidamento a SIAE risponde all’esigenza di offrire alle imprese un modello di gestione integrato e centralizzato, in linea con il principio del modello one-stop shop, che consenta di ridurre gli oneri amministrativi e di rendere più agevole il rispetto degli obblighi di legge, garantendo al contempo una corretta remunerazione dei diritti“.

Le modalità operative precise per i pagamenti saranno comunicate prossimamente dai tre enti sui rispettivi canali ufficiali.

All Music Italia

Articoli più letti

Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 1

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 2

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Sanremo 2026, gli artisti raccontano il significato delle canzoni in gara 7

Sanremo 2026, parola agli artisti: cosa raccontano davvero le canzoni in gara
Carlo Conti e Pippo Baudo, ritorno di Sanremo Top nel 2026 dopo il Festival di Sanremo 8

Sanremo Top torna nel 2026: Carlo Conti riprende un’idea di Baudo e riporta in TV la “classifica” dopo il Festival
Collage dei 10 artisti emergenti selezionati da All Music Italia per il 2026 9

10 nomi di talenti in ascesa da tenere d'occhio nel 2026: da Nico Arezzo a Scozia, da Emma a Santoianni
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 10

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato

Cerca su A.M.I.