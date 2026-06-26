Il Rapporto SIAE 2025 conferma il buon momento della musica dal vivo in Italia. Nel corso dell’anno il settore dei concerti ha registrato una nuova crescita, superando per la prima volta il miliardo di euro di spesa del pubblico e facendo segnare un aumento sia degli eventi sia degli spettatori rispetto al 2024. Numeri accolti con soddisfazione dalle principali associazioni di categoria, Assomusica e AssoConcerti, che leggono il bilancio come un segnale di solidità dell’intero comparto.

I numeri del Rapporto SIAE 2025

Secondo il Rapporto, nel 2025 si sono svolti 67.900 concerti, in crescita del 3,6% rispetto all’anno precedente, con un totale di 31,5 milioni di spettatori (+8,7%). La spesa del pubblico ha raggiunto quota 1,16 miliardi di euro (+17,5%), superando per la prima volta la soglia del miliardo.

Per il solo comparto della musica pop, rock e leggera sono stati registrati 39.195 spettacoli, con 26.398.136 spettatori e una spesa complessiva di 1.064.869.479 euro. Rispetto al 2024 gli spettacoli sono aumentati dell’1%, gli spettatori del 9% e gli incassi del 18,5%.

Il Rapporto evidenzia inoltre un sistema dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello sport capace di generare complessivamente 4,3 miliardi di euro di spesa (+7%), con una crescita del valore medio degli eventi e della spesa pro capite degli italiani.

Assomusica: “La musica popolare contemporanea traina la crescita”

Per Carlo Parodi, presidente di Assomusica, il superamento del miliardo di euro di spesa rappresenta un traguardo significativo per tutta la filiera della musica dal vivo.

“I dati del Rapporto SIAE 2025 certificano un risultato di grande valore per tutta la filiera della musica dal vivo. Superare il miliardo di euro di spesa nei concerti rappresenta un traguardo storico, che conferma la solidità del settore e la fiducia che il pubblico ripone negli eventi dal vivo.”

Parodi sottolinea inoltre come la musica popolare contemporanea continui a essere il principale motore della crescita del comparto e richiama il ruolo sempre più centrale dei festival estivi, definiti un elemento capace di generare valore economico e sociale sui territori.

AssoConcerti: “Numeri che confermano il ruolo centrale dei concerti”

Anche Bruno Sconocchia, presidente di AssoConcerti, ha accolto positivamente i risultati del Rapporto, soffermandosi in particolare sull’andamento del segmento pop, rock e leggera e sui risultati ottenuti dalle aziende associate.

“I dati che emergono dal Rapporto SIAE 2025 per il genere pop, rock e leggera testimoniano la solidità di un settore che continua a crescere anno dopo anno. Risultati straordinari che confermano il ruolo centrale dei concerti nella vita culturale, sociale ed economica del Paese.”

Sconocchia evidenzia inoltre come le imprese associate ad AssoConcerti abbiano registrato una crescita del 17% nel numero degli spettacoli, del 36% degli spettatori e del 42% degli incassi, affermando che l’associazione rappresenta circa il 70% del mercato dei concerti in Italia.

Entrambe le associazioni, pur con accenti diversi, concordano su un punto: la crescita del settore conferma il peso sempre maggiore della musica dal vivo nell’economia culturale del Paese e rafforza la necessità di un confronto stabile con le istituzioni per sostenere lo sviluppo del comparto.