Una Nessuna Centomila approda a Napoli e devolve €500.000 a dieci centri antiviolenza

Questa sera – giovedì 25 settembre – in Piazza del Plebiscito, a Napoli, si terrà l’evento Una Nessuna Centomila che, giunto alla sua terza edizione, approda per la prima volta al Sud Italia.

In programma una serata a dir poco speciale, tra musica e impegno sociale, con tanti artisti pronti a schierarsi – ancora una volta – contro la violenza sulle donne, dando un aiuto concreto ai centri antiviolenza e sensibilizzando il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

Tra loro possiamo annoverare, rigorosamente in ordine alfabetico:

Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili.

Ma non è tutto! Quest’anno Una Nessuna Centomila potrà infatti contare anche sull’amichevole partecipazione di Amadeus.

UNA NESSUNA CENTOMILA: LA RIPARTIZIONE DELL’INCASSO AI CENTRI ANTIVIOLENZA

Grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito per l’evento – già sold out – di questa sera, che verrà prossimamente trasmesso in prima serata su Canale 5, e al sostegno dei partner saranno devoluti €500.000, ripartiti tra dieci centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti da loro proposti, del lavoro svolto e delle loro esigenze:

CALABRIA, Cosenza: Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino (€50.000)

CALABRIA, Catanzaro: Centro Antiviolenza Mondo Rosa (€50.000)

CAMPANIA, Napoli: Associazione Arcidonna (€50.000)

FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste: G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne (€50.000)

LOMBARDIA, Brescia: Cooperativa Sociale Butterfly (€50.000)

LOMBARDIA, Milano: Associazione Donne Insieme Contro la Violenza (€50.000)

PUGLIA, Bari: Associazione Io Sono Mia (€50.000)

SARDEGNA, Cagliari: Associazione Donne al Traguardo (€50.000)

SICILIA, Ragusa: Centro Antiviolenza Il Pettirosso (€50.000)

SICILIA, Catania: Telefono Rosa Sicilia (€50.000)

Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di Una Nessuna Centomila verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

L’evento – organizzato e prodotto da Friends & Partners – è realizzato con il sostegno della Regione Campania e di Fondazione Campania dei Festival, ente in house della Regione che, in occasione dell’evento e in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, ha lanciato una masterclass aperta ad associazioni e istituzioni del territorio, dando vita a una vera e propria chiamata alle arti per mettere al centro il tema della violenza di genere.

“È COME SEMBRA”: ASSOCONCERTI AL FIANCO DI UNA NESSUNA CENTOMILA

Tra le iniziative realizzate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila non possiamo di certo non menzionare il video – prodotto da AssoConcerti e ideato dal laboratorio artistico della Fondazione, con la regia di Anna Foglietta – È COME SEMBRA che, da fine maggio ad oggi, è stato proiettato in apertura di oltre 800 concerti estivi, raggiungendo più di 5,5 milioni di spettatori negli stadi e nelle arene di tutta Italia.

Nato per sensibilizzare il pubblico e promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere, affrontando pregiudizi e stereotipi culturali attraverso il linguaggio diretto ed emozionale della musica live, il video ha visto la partecipazione di Michela Cescon, Cristina Donadio, Maria Chiara Giannetta, Sofia Iacuitto, Vittorio Magazzù, Paola Minaccioni, Vittoria Puccini, Lidia Ravera, Nicole Rossi, Giovanna Sannino e Lorenzo Zurzolo.

Il messaggio? Non voltarsi dall’altra parte, perché il cambiamento comincia dalla consapevolezza.