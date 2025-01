Una Nessuna Centomila, l’evento simbolo contro la violenza sulle donne approda a Napoli

Dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) con 100 mila biglietti venduti nel 2022 e il doppio sold-out all’Arena di Verona nel 2024 con 22 mila presenze, Una Nessuna Centomila torna – per la terza edizione – con un nuovo concerto-evento, che si terrà il 25 settembre a Napoli, più precisamente in Piazza del Plebiscito, dove le più grandi voci della musica italiana si uniranno per raccogliere fondi a sostegno dei centri antiviolenza.

Ma non è tutto! In un continuo alternarsi di esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni, sul palco saliranno infatti anche alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dando un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne vittime di violenza e sensibilizzando il pubblico.

Ed ecco che i proventi dell’evento, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno.

E, come già accaduto in occasione delle due precedenti edizioni, anche quest’anno gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di Una Nessuna Centomila verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

