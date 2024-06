Una Nessuna Centomila – In Arena: devoluti 900.000€ a 21 centri antiviolenza

Grazie all’evento Una Nessuna Centomila – In Arena, tenutosi lo scorso 4 e 5 maggio all’Arena di Verona, e al risultato della raccolta del numero solidale 45580, attivato dagli operatori telefonici dal 3 all’11 maggio, 900.000€ sono stati devoluti a ben 21 centri antiviolenza presenti in tutta Italia, che sono sono stati individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, tenendo conto del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze.

“Sin da subito ci siamo resi conto che stavamo costruendo qualcosa di grande”, ha raccontato Fiorella Mannoia. “Il risultato ottenuto di 900.000 euro ci rende davvero felicissimi e orgogliosi. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito per la loro generosità. Avanti così!”.

Parole che fanno eco a quelle di Giulia Minoli, Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila: “Siamo profondamente grate e riconoscenti al pubblico, agli artisti e agli addetti ai lavori per il risultato ottenuto con i due concerti-evento all’Arena di Verona, divenuti poi una straordinaria prima serata televisiva, con ascolti eccezionali.

Era la prima volta che in Italia si dava vita ad una maratona solidale così contro la violenza sulle donne, un tema certamente centrale, che merita tutta l’attenzione possibile del nostro Paese, e non solo. Una scommessa vinta, dunque, e un traguardo che ci spinge a sostenere sempre meglio i centri antiviolenza, affinché nessuna – da Nord a Sud – possa sentirsi sola in questa fondamentale battaglia per la tutela della propria persona e dei propri diritti”.

Una Nessuna Centomila – In Arena: la ripartizione del ricavato

“Le cifre della raccolta fondi confermano lo straordinario successo della collaborazione tra Una Nessuna Centomila e la Rai”, ha dichiarato il Direttore di Rai Per la Sostenibilità – ESG Roberto Natale. “A Verona è andata in scena una grande pagina di servizio pubblico, che ha saputo portare un messaggio di fortissimo impatto civile a milioni di persone, molti delle quali giovani. La qualità sociale dell’offerta ha portato con sé una grande quantità di ascolti. È motivo di orgoglio per la Rai sapere che quella coinvolgente serata di musica continuerà ora a vivere nell’aiuto concreto a tanti centri antiviolenza in giro per l’Italia“.

Di seguito riportiamo il dettaglio della ripartizione dei 900.000€ raccolti:

ABRUZZO Centro antiviolenza Ananke – devoluti €25.000

BASILICATA Associazione Differenza Donna – devoluti €100.000 euro

CALABRIA Associazione Mondiversi – devoluti €100.000 euro

CAMPANIA Cooperativa Sociale Nessuno resti solo – devoluti €50.000 euro

CAMPANIA Cooperativa Sociale Dedalus – devoluti €25.000

CAMPANIA Cooperativa Sociale Demetra – devoluti €25.000

EMILIA ROMAGNA Centro Antiviolenza Linea Rosa OdV – devoluti €25.000

LAZIO Associazione PonteDonna – devoluti €100.000

LAZIO Associazione Donne in Genere Onlus – devoluti €25.000

LIGURIA Cooperativa Sociale Onlus Il Cerchio delle Relazioni – devoluti €25.000

LIGURIA Associazione Telefono Donna – devoluti €25.000

LOMBARDIA Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua – devoluti €25.000

MARCHE Centro Antiviolenza Parla con noi – devoluti €25.000

PUGLIA Associazione G. I. R. A. F. F. AH! (Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile) Onlus – devoluti €50.000

SARDEGNA Associazione Luna e Sole OdV – devoluti €50.000

SICILIA Associazione Thamaia Onlus – devoluti €100.000

TOSCANA Centro Antiviolenza – Onlus Artemisia – devoluti €25.000

TOSCANA Associazione Casa della donna Pisa – devoluti €25.000

UMBRIA Associazione Terni Donne APS – devoluti €25.000

VENETO Cooperativa Sociale ISIDE – devoluti €25.000

VENETO Centro Antiviolenza Telefono Rosa – devoluti €25.000

Nella totale trasparenza, la rendicontazione di tutte le entrate, le uscite e le spese relative a “Una Nessuna Centomila – in Arena” verrà pubblicata sul sito https://www.unanessunacentomila.net/

