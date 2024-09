Ligabue, un mini-live in Autogrill e l’annuncio de “La Notte di Certe Notti” a Campovolo

“Certe notti, coi bar che son chiusi, al primo Autogrill c’è chi festeggerà”, canta Ligabue in Certe Notti, brano che – insieme all’album da cui è estratto, Buon Compleanno Elvis – il prossimo anno spegnerà 30 candeline.

Un compleanno importante, che si aggiunge al ventennale del primo live a Campovolo (10 settembre 2005) e che il rocker di Correggio festeggerà con un grande concerto evento, La Notte Di Certe Notti, prodotto e organizzato da Friends & Partners e ZooAperto, che si terrà proprio a Campovolo – RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 21 giugno.

Una data affatto casuale dal momento che, oltre al solstizio d’estate, è anche il giorno della Festa Internazionale della Musica.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Ligabue durante una sosta all’Autogrill Arda Est – sull’Autostrada A1, tra Fidenza e Piacenza – dove, alla presenza di alcuni fan e dei giornalisti presenti alla prova generale di Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi (qui la recensione e la scaletta), ha cantato I “Ragazzi” Sono In Giro e Certe Notti.

E, a proposito di quest’ultimo brano, il rocker ha dichiarato: “Con Certe Notti ho un rapporto di fascinazione per il mistero. Questa canzone per me è la conferma del fatto che noi dobbiamo fare del nostro meglio e poi lasciare che le cose accadano, pubblicare le canzoni e poi aspettare che la lotteria del successo faccia il suo corso e il numero venga fuori quando è il momento giusto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Music Italia – Il Sito della Musica Italiana (@allmusicitalia)

LIGABUE, A CAMPOVOLO La Notte Di Certe Notti

Il prossimo 21 giugno Ligabue fermerà il tempo e, dopo aver preso per mano la sua gente, l’accompagnerà in un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che, per la quinta volta, vedrà il rocker calcare l’iconico palco di Campovolo.

A partire dal 18 novembre, tutti coloro che acquisteranno il biglietto riceveranno a casa – senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne – una confezione esclusiva contenente un braccialetto abilitato RFID, che vale come titolo di ingresso e che garantisce la sicurezza e la facilità di accesso all’evento.

Ma non è tutto! Il braccialetto “dialogherà” infatti con un’App, che si attiverà nel momento della ricezione del braccialetto e che è stata pensata per soddisfare le esigenze dei fan in termini di informazione e interazione con l’evento, sia prima, per prenotare in anticipo treni e bus o l’area campeggio, che durante, per pagare food & beverage in modalità cashless, che dopo. Il sistema dell’app permetterà infine anche di accumulare punti e premierà una serie di comportamenti “sostenibili”.

Per quanto riguarda l’evento in sé, invece, La Notte Di Certe Notti non sarà solo un concerto, ma una grande e indimenticabile festa che inizierà alle ore 12.00 del giorno prima, venerdì 20 giugno, quando si apriranno le porte del Memphis Boulevard, all’interno dell’area RCF Arena.

Il pubblico potrà allora entrare nel mondo di Ligabue, godendo di una serie di attività che spaziano dalla mostra fotografia all’area memorabilia, passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, i punti ristorazioni, l’area cinema, il campeggio, l’area sportiva e tanto altro.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 4 ottobre. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno invece disponibili in pre-sale a partire dalle ore 10.00 di domani, martedì 1° ottobre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

LIGABUE: CAMPOVOLO, “BUON COMPLEANNO ELVIS (30TH ANNIVERSARY)” E… UN DOCUFILM

Le sorprese, però, non finiscono qui! Ieri, domenica 29 settembre, sono infatti iniziate le riprese di un docufilm sul rocker di Correggio, che in conferenza stampa ha dichiarato di non aver mai smesso di scrivere canzoni: “Continuo a scriverne un botto, anche se ne butto via tante. Al momento, però, non ho intenzione di mettermi a lavorare a un album. Mi piacerebbe, piuttosto, andare a scavare in tutti gli archivi per vedere che cosa ci resta di tutto quello che abbiamo realizzato mentre lavoravamo a Buon Compleanno Elvis“.

Di fatto, in occasione del trentesimo anniversario dalla pubblicazione, il prossimo anno uscirà una nuova edizione del disco e “vorrei che fosse celebrativa, con all’interno tutto quello che abbiamo fra le mani“.

Foto di copertina di Maurizio Bresciani