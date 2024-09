Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi: al Teatro Asioli di Correggio la prova generale tra intimità e concentrazione

Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi, la prova generale al Teatro Asioli di Correggio (RE): recensione e scaletta.

Ieri sera, domenica 29 settembre, al Teatro Asioli di Correggio (RE) si è tenuta la prova generale del tour Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi, che vedrà il cantautore tornare ad esibirsi nei più importanti teatri italiani a tredici anni di distanza dall’ultima volta.

“Ci troveremo ancora una volta in posti bellissimi a cercare di meritarci quella bellezza con una cura per i dettagli, se possibile, ancora maggiore rispetto al nostro solito. Il tour teatrale per me rappresenta una sfida, perché il mio terreno naturale è quando ho addosso una chitarra elettrica, sono in piedi e posso lasciarmi andare anche fisicamente. In teatro, invece, devo essere molto più concentrato sulla performance, perché lì vincono i dettagli”.

In programma 31 concerti esclusivi, con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio, dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza irripetibile, che sarà impreziosita ancora di più da una scaletta diversa per ogni data, in cui – oltre alle hit più amate – sarà possibile ascoltare e riscoprire anche alcune perle nascoste del repertorio del cantautore.

Si tratterà dunque di un’occasione unica per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro con tutti quei “sogni di rock’n’roll” che Luciano non ha mai smesso di fare e di condividere con la sua gente: “Tutto questo è sempre stato, sempre è e sempre sarà dedicato a noi“.

Ad accompagnare Ligabue in questo viaggio – che chiuderà ufficialmente il capitolo live di Dedicato A Noi – ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che, per la prima volta, sarà in tour con il padre.

“Il concerto di questa sera ha una serie di difficoltà di carattere emotivo”, ha esordito il cantautore. Poi, ha aggiunto: “Questo è il primo concerto della mia vita in cui non c’è la presenza fisica del buon Maio (storico manager dell’artista, ndr). Inoltre, è il mio primo concerto del 2024 dopo l’intervento al tallone. E, come se non bastasse, è i primo concerto in cui condividerò il palco con mio figlio Lenny. E, se è vero che il batterista è l’elemento che sostiene la band, allora siamo in uno dei rarissimi casi in cui si può dire che ‘un figlio sosterrà il padre‘”.

Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi

Sempre fedele a se stesso e alla musica, nei teatri Ligabue propone un concerto semi-acustico, in cui alterna momenti chitarra e voce ad altri in cui si esibisce con tutta la band. Al centro di tutto restano però le canzoni, nude e crude, alle quali il cantautore lega ricordi e aneddoti, sfogliando le pagine della sua autobiografia, Una Storia.

Il risultato? Un concerto intimo ed essenziale, senza alcun orpello, curato nei minimi dettagli, a partire dagli arrangiamenti, che danno nuova linfa a canzoni che si apprestano a spegnere 30 candeline.

la scaletta della prova generale

1° PARTE

Leggero

Ti Sento

Questa è La Mia Vita

(speach)

Dedicato a Noi

Tutte Le Strade Portano A Te

(lettura)

Vivo Morto o X

Freddo Cane in Questa Palude / Angelo Della Nebbia

Quella Che Non Sei

(lettura)

Ho Messo Via

Happy Hour

2° PARTE

Sono Qui Per L’Amore

Piccola Stella Senza Cielo

Atto Di Fede

(lettura)

Il Giorno Di Dolore Che Uno Ha

(lettura)

Non è Tempo Per Noi

Le Donne Lo Sanno

La Metà Della Mela

(lettura)

Balliamo Sul Mondo

Tra Palco e Realtà

(lettura)

Certe Notti

Urlando Contro Il Cielo

(lettura)

Taca Banda

Queste, invece, sono tutte e 45 le canzoni che Luciano ha voluto riarrangiare appositamente per il tour nei teatri:

Almeno Credo, Angelo Della Nebbia, Atto Di Fede, Balliamo Sul Mondo, Buonanotte All’Italia, Camera Con Vista Sul Deserto, Caro Il Mio Francesco, Certe Notti, Chissà Se Dio Si Sente Solo, Chissà Se In Cielo Passano Gli Who, Da Adesso In Poi, Dedicato A Noi, Happy Hour, Ho Messo Via, Il Giorno Di Dolore Che Uno Ha, Il Mio Nome è Mai Più, Il Peso Della Valigia, Kay è Stata qui, La Metà Della Mela, Le Donne Lo Sanno, Leggero, Mai Dire Mai, Metti In Circolo Il tuo Amore Niente Paura, Niente Piano B, Non è Tempo Per Noi, Piccola Stella Senza Cielo, Quella Che Non Sei, Questa è La Mia Vita, Riderai, Seduto In Riva Al Fosso, Siamo Chi Siamo, Sogni di Rock’N’Roll, Sono Qui Per L’Amore, Sono Sempre I Sogni A Dare Forma Al Mondo, Taca Banda, Ti Sento, Tra Palco e Realtà, Tu Che Conosci Il Cielo, Tutte Le Strade Portano a Te, Un Colpo All’Anima, Una Vita Da Mediano, Urlando Contro Il Cielo, Vivo Morto o X, Walter Il Mago.

Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi: le date del tour

Di seguito riportiamo tutte le date del tour Ligabue In Teatro – Dedicato a Noi, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Zoo Aperto:

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia), Teatro Asioli – DATA ZERO

2 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia), Teatro Asioli – DATA ZERO

5 ottobre 2024 – BARI, Teatro Petruzzelli

7 ottobre 2024 – NAPOLI, Teatro San Carlo

9 ottobre 2024 – FIRENZE, Teatro Verdi

10 ottobre 2024 – LIVORNO, Teatro Goldoni

12 ottobre 2024 – ROMA, Teatro dell’Opera

14 ottobre 2024 – FERRARA, Teatro Comunale

16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA, Teatro Romolo Valli

18 ottobre 2024 – AVELLINO, Teatro Gesualdo

20 ottobre 2024 – PALERMO, Teatro Politeama

21 ottobre 2024 – CATANIA, Teatro Metropolitan

23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA, Teatro Cilea

24 ottobre 2024 – CATANZARO, Teatro Politeama

28 ottobre 2024 – VERONA, Teatro Filarmonico

30 ottobre 2024 – BRESCIA, Teatro Grande

31 ottobre 2024 – BOLOGNA, Europauditorium

3 novembre 2024 – PIACENZA, Teatro Municipale

4 novembre 2024 – MANTOVA, Teatro Sociale

6 novembre 2024 – CREMONA, Teatro Ponchielli

7 novembre 2024 – PARMA, Teatro Regio

9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera), Teatro Lac

11 novembre 2024 – TORINO, Teatro Regio

12 novembre 2024 – NOVARA, Teatro Coccia

14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia), Teatro Ariston

16 novembre 2024 – GENOVA, Teatro Carlo Felice

18 novembre 2024 – COMO, Teatro Sociale

19 novembre 2024 – VERCELLI, Teatro Civico

23 novembre 2024 – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

25 novembre 2024 – TRIESTE, Teatro Rossetti

27 novembre 2024 – MILANO, Teatro Arcimboldi

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina di Maurizio Bresciani