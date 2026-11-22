È morto Massimo Martelli, l’autore televisivo e regista che dal 2018 al 2023 ha fatto parte della commissione musicale Rai di Sanremo Giovani, prima con Claudio Baglioni e poi con Amadeus. Aveva 69 anni.

La notizia l’hanno data amici e colleghi nella notte fra sabato 21 e domenica 22 novembre. Nato a Bologna il 27 giugno 1957 e formato al Dams, Martelli ha lavorato fra tv, radio e cinema, e al Festival di Sanremo è stato a lungo autore.

Al Festival Martelli ha scritto nel gruppo di autori delle edizioni condotte da Fabio Fazio e poi nei due Sanremo di Claudio Baglioni, nel 2018 e nel 2019. In tv ha firmato anche Quelli che il calcio e Anima mia, condotto nel 1997 da Fazio e Baglioni.

Nel 2018 è entrato nella commissione di Sanremo Giovani, accanto a Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano e Geoff Westley. Con l’arrivo di Amadeus, Martelli è rimasto in commissione fino a Sanremo Giovani 2023, prima con Gianmarco Mazzi, Leonardo De Amicis e Claudio Fasulo, poi dal 2022 con De Amicis e Federica Lentini.

A Sanremo Giovani 2021, con il voto diviso a metà fra Amadeus e i commissari, sono diventati Big Yuman, Matteo Romano e Tananai, che all’Ariston ha portato Sesso occasionale. Dall’edizione 2023 sono arrivati fra i Big di Sanremo 2024 Clara, i Santi Francesi e i bnkr44.

Lontano dall’Ariston, Martelli è stato capoprogetto Rai del Concerto del Primo Maggio di Roma, di cui ha curato lo show televisivo fino al 2020. Ha lavorato anche a Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e nel 2020 ha firmato il racconto televisivo de La Notte della Taranta.

Per il cinema Martelli ha diretto Per non dimenticare, sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, e nel 2011 Bar Sport, dal libro di Stefano Benni. È stato anche direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, a Castelnuovo dell’Abate, nel Senese.

Renzo Rubino, Lodo Guenzi e Levante salutano Massimo Martelli

Renzo Rubino, che nel 2022 ha portato su Rai 2 Porto Rubino con Martelli fra gli autori, ha legato a lui il primo e l’ultimo dei suoi Festival: “L’ultimo Sanremo, quello del 2018, l’ho fatto grazie a te. Anche il primo. E tutte le volte che hai fatto conoscere la mia musica a qualcuno, mi hai dato la possibilità di farne la mia vita.”

Nello stesso messaggio il cantautore si è rivolto a chi non conosceva il nome di Martelli: “Forse non conoscete il nome di Massimo Martelli, ma avete nelle orecchie tante delle belle canzoni degli artisti che ha scoperto. Mi mancherai, Massimo.”

Lodo Guenzi, che con Ambra Angiolini ha condotto il Concerto del Primo Maggio del 2019 quando Martelli ne era capoprogetto, ha raccontato il loro primo incontro: “Sono salito su un palco undici anni fa e un uomo che non conoscevo è arrivato e mi ha abbracciato. Eri tu. Hai detto ‘io e te siamo amici anche se non lo sai’.”

Nel lungo messaggio il cantante ha ricordato anche la figlia di Martelli, “che si chiama come una canzone di De Gregori”, e ha chiuso così: “Solo da ieri, nelle ore in cui ti arrendevi, io ho perso la voce, e ora proprio non ce l’ho. Qualcuno potrebbe dire che in fondo una voce è la cosa che mi hai dato tu.”

Levante ha scritto: “E oggi siamo orfani di felicità, Massimo. Orfani di ‘amica mia’, ‘Amico mio’, grandi abbracci e baci di cuore. E ci lascia cercarti in giro dietro ai palchi, nei corridoi Rai… ovunque suoni buona musica. Non perdiamoci mai. Grazie di ogni gesto d’amore.”

Anche Tosca ha pensato alla figlia: “Che dispiacere! Fa buon viaggio, Massimo, tua figlia porterà avanti il tuo lavoro vedrai… e ne sarai fiero.” Frankie hi-nrg mc lo ha ringraziato per “il tuo essere diretto, nemico dei preamboli”: “Sei stato un balsamo per chi ti ha conosciuto. Lo sarai per chi seguirà il tuo esempio.”

Su Instagram Claudio Bisio ha salutato l’amico: “Non si fa in tempo a gioire per qualcosa che arriva la mazzata. Un amico (Massimo Martelli), con cui ho percorso un bel pezzo della mia storia… se n’è andato. Ciao Massimo!”

Il saluto è arrivato anche in tv: prima della puntata di Amici di domenica 22 novembre, su Canale 5 è comparsa la scritta “Ciao Massimo da Maria e da tutti noi”, firmata da Maria De Filippi e dalla squadra del programma.