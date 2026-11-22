Physio (all’anagrafe, Matteo Costante) pubblica il singolo Quasi laureata, disponibile nei digital store dal 20 novembre 2026 per Dischi Numero Uno/Sony Music Italy. Il brano racconta una storia di amicizia in cui affiorano emozioni che vanno oltre quel semplice legame.

Essere “quasi” qualcosa – come dice il titolo – significa avere un traguardo vicino, ma non abbastanza da poterlo considerare raggiunto. E’ su questa contraddizione, raccontata con ironia, che l’artista costruisce la canzone.

“ Quasi laureata”, l’ironia di una perfezione che resta vicina

La storia raccontata nel singolo parte da un’amicizia nella quale affiorano emozioni difficili da ricondurre a un rapporto ordinario. Il titolo diventa così una metafora della distanza tra ciò che sembra possibile e ciò che, per qualche ragione, non si riesce a raggiungere.

A proposito del pezzo, Physio afferma: “Nel brano descrivo una ragazza “bravissima”, “bellissima” e “quasi laureata”, un’immagine volutamente provocatoria, che richiama l’idea di una perfezione che sembra vicina, ma che forse non verrà mai raggiunta. In questa storia, a contrastare la quasi perfezione ci sono io, che sono un incapace”.

Il racconto di Quasi laureata è reso particolare dal contrasto tra la figura femminile descritta e il punto di vista dello stesso autore. Da una parte, c’è un’immagine qui impeccabile; dall’altra, un protagonista che si definisce senza mezzi termini un incapace.

Il gioco tra idealizzazione e autoironia accompagna una relazione in cui il confine tra amicizia e attrazione comincia a farsi meno netto. Il “quasi” del titolo non riguarda quindi soltanto un percorso di studi, ma anche una situazione sentimentale che sembra poter diventare qualcosa di diverso senza trovare ancora una definizione.

Chi è Physio

Dietro il nome d’arte Physio c’è Matteo Costante, giovane cantautore bolognese classe 2006.

Il suo rapporto con la scrittura musicale comincia a 14 anni, quando inizia a comporre i primi testi come forma di sfogo e strumento per interpretare le esperienze personali. Nei suoi brani trova spazio il passaggio verso l’età adulta, con le incertezze sul futuro, i sentimenti che cambiano, le prime cadute e il desiderio di ripartire.

La scrittura cantautorale si incontra con sonorità indie-pop contemporanee, mantenendo al centro le contraddizioni e le domande di una generazione che sta ancora cercando la propria direzione.

La firma con l’etichetta Dischi Numero Uno rappresenta un passaggio importante per lo sviluppo del progetto dell’artista. Quasi laureata si inserisce in questa fase e anticipa nuova musica, in arrivo prossimamente.