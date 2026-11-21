Gli Spartiti portano in tour i dieci anni di Austerità: Max Collini e Jukka Reverberi saranno in concerto dal 28 novembre 2026 a Soliera al 29 gennaio 2027 a Ravenna, con undici date organizzate da Antenna Music Factory.

Il repertorio riprende l’album d’esordio del 2016 e l’EP Servizio d’ordine, con l’aggiunta di alcuni inediti. Prima della partenza è prevista anche una ristampa di Austerità in doppio vinile.

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Spartiti, Dieci anni di Austerità: le date del tour 2026–2027

Le prevendite sono attive attraverso i collegamenti raccolti sulla pagina ufficiale degli Spartiti. Per il concerto dell’8 dicembre al Monk di Roma il comunicato indica l’inizio alle 16:00.

Collini e Reverberi tra Austerità, Servizio d’ordine e brani inediti

Il progetto unisce la voce e i testi di Max Collini, già negli Offlaga Disco Pax, alle chitarre e all’elettronica di Jukka Reverberi, musicista dei Giardini di Mirò. I racconti intrecciano provincia, autobiografia e politica.

Il tour ripercorrerà i brani di Austerità e del successivo EP. La sequenza completa delle canzoni non è ancora disponibile: gli inediti annunciati non costituiscono una scaletta confermata.

La ristampa di Austerità in doppio vinile

La nuova edizione, realizzata da Santeria – Audioglobe e Woodworm, contiene i nove brani originali rimasterizzati e tre tracce extra. Dall’EP del 2017 arrivano Servizio d’ordine ed Elena e i Nirvana.

Completa gli extra la versione in studio di Qualcosa sulla vita dei Massimo Volume, già pubblicata in digitale nel 2023 per il tributo Stagioni e ora inserita su supporto fisico.