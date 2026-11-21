Spartiti, dieci anni di Austerità dal vivo: undici date e una ristampa in vinile
Collini e Reverberi riprendono il disco d’esordio e Servizio d’ordine, con alcuni inediti.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Gli Spartiti portano in tour i dieci anni di Austerità: Max Collini e Jukka Reverberi saranno in concerto dal 28 novembre 2026 a Soliera al 29 gennaio 2027 a Ravenna, con undici date organizzate da Antenna Music Factory.
Il repertorio riprende l’album d’esordio del 2016 e l’EP Servizio d’ordine, con l’aggiunta di alcuni inediti. Prima della partenza è prevista anche una ristampa di Austerità in doppio vinile.
Spartiti, Dieci anni di Austerità: le date del tour 2026–2027
|Data
|Città
|Biglietti
|28 nov 2026
|Soliera (MO)
Arci Dude – SOLIDO Festival
|Biglietti
|29 nov 2026
|Bologna
Locomotiv
|Biglietti
|3 dic 2026
|Trento
Teatro Sanbàpolis
|Biglietti
|5 dic 2026
|Cagliari
Su Tzirculu
|Biglietti
|8 dic 2026
|Roma
Monk club – ore 16:00
|Biglietti
|11 dic 2026
|Torino
Spazio 211
|Biglietti
|16 dic 2026
|Milano
Arci Bellezza
|Biglietti
|18 dic 2026
|San Vito al Tagliamento (PN)
Teatro Arrigoni
|Biglietti
|9 gen 2027
|Firenze
Glue
|Biglietti
|15 gen 2027
|Modica (RG)
Nuovo Cineteatro Aurora
|Biglietti
|29 gen 2027
|Ravenna
Bronson
|Biglietti
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Le prevendite sono attive attraverso i collegamenti raccolti sulla pagina ufficiale degli Spartiti. Per il concerto dell’8 dicembre al Monk di Roma il comunicato indica l’inizio alle 16:00.
Collini e Reverberi tra Austerità, Servizio d’ordine e brani inediti
Il progetto unisce la voce e i testi di Max Collini, già negli Offlaga Disco Pax, alle chitarre e all’elettronica di Jukka Reverberi, musicista dei Giardini di Mirò. I racconti intrecciano provincia, autobiografia e politica.
Il tour ripercorrerà i brani di Austerità e del successivo EP. La sequenza completa delle canzoni non è ancora disponibile: gli inediti annunciati non costituiscono una scaletta confermata.
La ristampa di Austerità in doppio vinile
La nuova edizione, realizzata da Santeria – Audioglobe e Woodworm, contiene i nove brani originali rimasterizzati e tre tracce extra. Dall’EP del 2017 arrivano Servizio d’ordine ed Elena e i Nirvana.
Completa gli extra la versione in studio di Qualcosa sulla vita dei Massimo Volume, già pubblicata in digitale nel 2023 per il tributo Stagioni e ora inserita su supporto fisico.
Foto: Big Time – Ufficio stampa