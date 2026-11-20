Simona Molinari, La Donna è Mobile tra teatro e jazz: le date fino a gennaio
Nove giornate tra dicembre e gennaio, con doppi set al Blue Note. Lo spettacolo arriva anche in doppio vinile.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Simona Molinari porta La Donna è Mobile nei teatri e nei club tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Il calendario comprende nove giornate, dal 4 dicembre a Tortona al 15 gennaio a Piangipane, con due set per sera al Blue Note di Milano il 12 e 13 dicembre.
Lo spettacolo, scritto con Simona Orlando, intreccia musica e letteratura per raccontare il lavoro e la libertà espressiva delle donne dell’arte. Le date precedono i vent’anni di carriera che la cantautrice festeggerà nel 2027.
Simona Molinari, La Donna è Mobile: date e biglietti 2026–2027
|Data
|Città
|Biglietti
|4 dic 2026
|Tortona (AL)
Teatro Civico
|Biglietti
|7 dic 2026
|Avezzano (AQ)
Teatro dei Marsi
|Biglietti
|10 dic 2026
|Andria (BT)
Spazio Duende
|Biglietti
|11 dic 2026
|Matera
Auditorium Gervasio
|Biglietti
|12 dic 2026
|Milano
Blue Note – ore 20:30
|SOLD OUT
|12 dic 2026
|Milano
Blue Note – ore 23:00
|Biglietti
|13 dic 2026
|Milano
Blue Note – ore 20:30
|SOLD OUT
|13 dic 2026
|Milano
Blue Note – ore 23:00
|Biglietti
|16 dic 2026
|L’Aquila
Teatro Comunale
|Biglietti
|7 gen 2027
|Tito (PZ)
Cecilia, centro per la creatività
|Biglietti
|15 gen 2027
|Piangipane (RA)
Teatro Socjale
|Biglietti
Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia
I collegamenti alle prevendite sono raccolti nella pagina tour ufficiale di Simona Molinari. Per le serate milanesi, il comunicato del 19 novembre indica esauriti i set delle 20:30; restano in programma anche quelli delle 23:00.
Uno spettacolo sulle donne della musica e della letteratura
Il titolo riprende l’aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Sul palco si alternano storie e repertori legati a Nina Simone, Mina, Anna Magnani, Violeta Parra e Mercedes Sosa, insieme a riferimenti letterari a Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker e George Eliot.
Accanto a Simona Molinari suonano Sade Mangiaracina al pianoforte e alle tastiere, Chiara Lucchini a sax e flauto, Elisabetta Pasquale al basso e Francesca Remigi alla batteria. Mangiaracina, Lucchini e Pasquale partecipano anche ai cori.
Il materiale di presentazione descrive un repertorio che passa dall’opera a Lucio Dalla, Milly e Billie Eilish. Non è disponibile una scaletta completa e verificata delle singole serate.
La Donna è Mobile anche in doppio vinile
Il 4 dicembre 2026 uscirà per Kairos Edizioni un doppio vinile rosso in edizione limitata: trenta brani, confezione gatefold e un libretto con i testi e le storie raccontate nello spettacolo. Sono previste cinquecento copie numerate e autografate, con preordine sul sito dell’artista.
Foto: Riccardo Piccirillo
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