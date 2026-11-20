Simona Molinari porta La Donna è Mobile nei teatri e nei club tra dicembre 2026 e gennaio 2027. Il calendario comprende nove giornate, dal 4 dicembre a Tortona al 15 gennaio a Piangipane, con due set per sera al Blue Note di Milano il 12 e 13 dicembre.

Lo spettacolo, scritto con Simona Orlando, intreccia musica e letteratura per raccontare il lavoro e la libertà espressiva delle donne dell’arte. Le date precedono i vent’anni di carriera che la cantautrice festeggerà nel 2027.

Simona Molinari, La Donna è Mobile: date e biglietti 2026–2027

I collegamenti alle prevendite sono raccolti nella pagina tour ufficiale di Simona Molinari. Per le serate milanesi, il comunicato del 19 novembre indica esauriti i set delle 20:30; restano in programma anche quelli delle 23:00.

Uno spettacolo sulle donne della musica e della letteratura

Il titolo riprende l’aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi. Sul palco si alternano storie e repertori legati a Nina Simone, Mina, Anna Magnani, Violeta Parra e Mercedes Sosa, insieme a riferimenti letterari a Natalia Ginzburg, Mary Shelley, Dorothy Parker e George Eliot.

Accanto a Simona Molinari suonano Sade Mangiaracina al pianoforte e alle tastiere, Chiara Lucchini a sax e flauto, Elisabetta Pasquale al basso e Francesca Remigi alla batteria. Mangiaracina, Lucchini e Pasquale partecipano anche ai cori.

Il materiale di presentazione descrive un repertorio che passa dall’opera a Lucio Dalla, Milly e Billie Eilish. Non è disponibile una scaletta completa e verificata delle singole serate.

La Donna è Mobile anche in doppio vinile

Il 4 dicembre 2026 uscirà per Kairos Edizioni un doppio vinile rosso in edizione limitata: trenta brani, confezione gatefold e un libretto con i testi e le storie raccontate nello spettacolo. Sono previste cinquecento copie numerate e autografate, con preordine sul sito dell’artista.

Foto: Riccardo Piccirillo