Sergio Cammariere in tour nei teatri, da Aosta alle prime date del 2027
Il cantautore riparte dal Teatro Splendor e recupera a dicembre il concerto di Roma previsto a maggio.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Sergio Cammariere prosegue il tour 2026–2027 nei teatri italiani. Il prossimo concerto è in programma il 21 novembre al Teatro Splendor di Aosta. Il 2026 si chiude l’11 dicembre a Roma, mentre Napoli apre il calendario del 2027.
Il 18 novembre è uscito in digitale Vico Cammariere, il disco che chiude la trilogia per pianoforte solo iniziata con Piano e proseguita con Piano nudo.
Sergio Cammariere, le date del tour 2026–2027
|Data
|Città
|Biglietti
|21 nov 2026
|Aosta
Teatro Splendor
|Biglietti
|28 nov 2026
|Sacile (PN)
Teatro Zancanaro
|Biglietti
|7 dic 2026
|Tortona (AL)
Teatro Civico · Arena Derthona Jazz
|Info
|11 dic 2026
|Roma
Auditorium Parco della Musica · Sala Sinopoli
|Biglietti
|4 feb 2027
|Napoli
Teatro Acacia
|Biglietti
|11 mar 2027
|Teramo
Teatro Atlantico (indicato nel comunicato)
|Info prevendita non disponibili
|17 apr 2027
|Santa Fiora (GR)
Teatro Comunale Andrea Camilleri
|Biglietti
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Roma, il concerto dell’11 dicembre recupera la data di maggio
Il concerto nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica recupera quello previsto il 5 maggio 2026. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.
Per altre informazioni è disponibile il calendario ufficiale di Sergio Cammariere.
Foto © Marco Perulli
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