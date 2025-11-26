Sergio Cammariere ritorna con l’album La pioggia che non cade mai

Sergio Cammariere a meno di tre anni dall’ultimo disco Una sola giornata lancia il nuovo progetto discografico La pioggia che non cade mai.

L’album, disponibile dal 28 novembre, su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e vinile, è prodotto da Jando Music, Grandeangelo srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records.

La pioggia che non cade mai è un viaggio composto da tredici canzoni che esplorano amore, memoria, distanza, rinascita e consapevolezza. Elementi costruiti come capitoli di un’unica storia sentimentale: amori interrotti, lunghe attese, riflessioni sul tempo.

Si tratta di un percorso intimo sospeso tra malinconia e meraviglia che dà vita ad un’opera elegante e intensa attraverso un’autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato dell’artista calabrese.

Sergio Cammariere conferma, inoltre, la sua straordinaria capacità di fondere la sua musica con la poesia di Roberto Kunstler.

Da questa collaborazione si mescolando generi e sensibilità differenti, intrecciando jazz, cantautorato ed evocazioni cinematografiche in un dialogo armonioso. La voce calda e il pianoforte sono protagonisti assoluti per offrire un’esperienza d’ascolto intensa e profondamente emozionale.

Le ritmiche sono affidate a due maestri della batteria: Alfredo Golino e Amedeo Ariano e a tre raffinati contrabbassisti: Ares Tavolazzi, Luca Bulgarelli e Alfredo Paixão. A loro si aggiungono gli interventi della violoncellista Giovanna Famulari, di Daniele Tittarelli al sax soprano e Christian Mascetta alle chitarre.

Videoclip ufficiale diretto da Stefano Schirato e Riccardo Alessandri.

Sergio Cammariere – date tour

Calendario in aggiornamento su www.mercuriomanagement.it

Sergio Cammariere presenterà dal vivo le nuove canzoni, insieme ai successi più amati. Ecco le prime date annunciate per il 2026:

25 gennaio Barletta

8 marzo Reggio Calabria

9 marzo Cosenza

11 aprile Lecce

21 aprile Torino

5 maggio Roma

5 settembre Viterbo

31 ottobre Bari

Sergio Cammariere – La Pioggia che non cade mai – Tracklist

1 L’amore è tutto

2 La pioggia che non cade mai

3 La voce del cuore

4 Come una danza

5 Una lunga attesa

6 Il fiume scende giù

7 Certe storie ritornano

8 Cosa sarà mai di me

9 Come un sogno

10 Qualcosa che ho lasciato dietro me

11 Un segreto d’amore

12 L’incerta realtà

13 Davanti all’infinito