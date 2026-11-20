Chiara Galiazzo vuole tornare a Sanremo e dice di sentirsi pronta, ma soltanto da tre anni. Ospite di Radio Lattemiele, la cantante ha definito il Festival una vetrina da usare con attenzione e ha raccontato quanto lavoro su di sé le è servito per arrivarci.

Chiara Galiazzo parte da un avvertimento: “Sicuramente è una buona vetrina, che però bisogna usare bene, perché se la usi male può essere veramente molto pericolosa”.

Poi la cantante fissa il suo tempo: “Credo di essere pronta per tornarci da solo 3 anni. Meno male che non ci sono andata prima, perché non ero pronta, mi sarei fatta vedere in una…”.

La frase resta sospesa e Chiara Galiazzo allarga il discorso ai colleghi: “C’è chi si è fatto molto male”. Per arrivare a questo momento, racconta, “ho dovuto veramente lavorare tanto su di me, scompormi, distruggermi, uccidermi, e poi ricostruirmi”.

Il conduttore cita Arisa, Chiara Galiazzo risponde: “A me no”

Il conduttore ha ricordato il caso di Arisa, fuori dalla gara perché Stefano De Martino le ha fatto capire che non è il suo anno, e ha aggiunto: “Lei ci prova ogni anno, un po’ come Jalisse”. La risposta di Chiara Galiazzo è stata secca: “Anch’io però lei ogni tanto la pigliano, a me no”.

Il riferimento è alla serata dell’11 novembre al Tavolo di Che Tempo Che Fa, quando Arisa ha detto di aver mandato la canzone e di essere stata avvisata dal direttore artistico. Il 16 novembre, alla Milano Music Week, De Martino ha spiegato di aver voluto liberarla per i suoi nuovi progetti.

Chiara Galiazzo a Sanremo tre volte, poi il tour Nuova Luce

Chiara Galiazzo è stata in gara a Sanremo tre volte dopo la vittoria a X Factor nel 2012: ottava nel 2013 con Il futuro che sarà, quinta nel 2015 con Straordinario e quattordicesima nel 2017 con Nessun posto è casa mia.

Due canzoni di quei Festival, Straordinario in duetto con Ermal Meta e Nessun posto è casa mia, sono tornate nell’EP Nuova Luce, uscito il 18 settembre per Altafonte Italia. Da stasera, 20 novembre, la cantante porta il progetto nei teatri con il tour Nuova Luce, che parte dal Teatro CorTe di Coriano.

Le dichiarazioni degli artisti sul Festival sono raccolte nella pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027, dove con Chiara Galiazzo i sì salgono a ventidue. I Big li annuncerà Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, su Rai 1.