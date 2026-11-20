Canzonissima 2027 è confermata su Rai 1: il Consiglio di amministrazione della Rai ha inserito il 19 novembre 2026 il varietà musicale nello schema dei palinsesti inverno-primavera 2027. Milly Carlucci, che ha condotto l’edizione del 2026, ne aveva annunciato il ritorno in apertura della finale del 25 aprile.

Canzonissima 2027: Rai 1 la conferma, ma mancano date e formula

Al 20 novembre 2026 la Rai non ha comunicato il giorno di partenza, il numero di puntate, i cantanti né chi condurrà la nuova edizione. Non è noto nemmeno se il programma manterrà la formula del 2026, in cui a gareggiare erano le canzoni e non gli interpreti.

Canzonissima 2026: sei puntate su Rai 1 e una gara fra canzoni

Canzonissima è andata in onda in prima serata su Rai 1 da sabato 21 marzo a sabato 25 aprile 2026, in sei puntate condotte da Milly Carlucci. Il varietà è tornato dopo oltre cinquant’anni: il programma originale era andato in onda dal 1956 al 1975, e nell’edizione del 1968 aveva Mina alla conduzione.

La novità del 2026 stava nel regolamento: a gareggiare erano le canzoni e non i cantanti. Quattordici artisti hanno portato sul palco brani legati al tema di ogni puntata, e il voto sommava la giuria, gli artisti che si votavano fra loro e il pubblico da casa tramite i social.

Sul programma i nostri voti sono stati bassi: 4,5 nelle pagelle della quinta puntata e 4,5 in quelle della finale, dove secondo noi la gara fra canzoni è diventata anche una vetrina promozionale.

Le sei puntate: una canzone vincitrice per sera e la finale del 25 aprile

Ogni puntata ha avuto la sua canzone vincitrice, scelta con il voto combinato di giuria, artisti e pubblico, e nella finale del 25 aprile le sei vincitrici si sono sfidate di nuovo.

Il mio canto libero di Lucio Battisti, portato in gara da Fabrizio Moro, ha vinto la prima puntata e anche la sfida finale, con cinque voti fra gli artisti e quattro dei sette della giuria. Nella stessa serata la sesta puntata era andata a Margherita di Riccardo Cocciante.

Gli ascolti di Canzonissima: dal 22,5% dell’esordio al 18,3% della finale

Canzonissima ha esordito sabato 21 marzo con 2.582.000 spettatori e il 22,5% di share, il dato più alto delle sei serate. Dalla seconda puntata si è assestata fra il 17,4% e il 19,4%, e la finale del 25 aprile si è chiusa con 2.155.000 spettatori e il 18,3%.

Puntata Data Spettatori Share 1 21 marzo 2.582.000 22,5% 2 28 marzo 2.135.000 19,4% 3 4 aprile 2.210.000 17,4% 4 11 aprile 2.206.000 17,4% 5 18 aprile 2.283.000 17,9% 6 (finale) 25 aprile 2.155.000 18,3%

Su Canale 5 il serale di Amici 25 ha vinto la serata in tutte e sei le sfide con Canzonissima, dai 3.295.000 spettatori e dal 23,8% dell’esordio ai 2.881.000 e al 21,8% della sesta puntata.

I Magnifici Sette e tre artisti del cast: Jalisse, Fabrizio Moro, Leo Gassmann

I Magnifici Sette erano il giornalista sportivo Pierluigi Pardo, l’attore Riccardo Rossi, la regista Simona Izzo, le conduttrici Francesca Fialdini e Caterina Balivo, il produttore discografico Giacomo Maiolini, fondatore di Time Records, e il talent scout Claudio Cecchetto.

Alla quarta puntata, l’11 aprile, nella serata sulla rivincita di Sanremo, i Jalisse hanno cantato Su di noi di Pupo e raccontato gli anni dopo la vittoria al Festival del 1997. La serata è andata a La notte di Arisa.

Fabrizio Moro, vincitore dell’edizione, ha ricordato a Da noi… a ruota libera il debito con Pippo Baudo: “Mi ha preso quando ancora facevo il cameriere”. Il 27 aprile ha pubblicato in digitale Non ho paura di niente, il suo decimo album in studio, per BMG.

Leo Gassmann, che nella quinta puntata aveva portato in gara Un senso di Vasco Rossi, la canzone vincitrice, ha presentato dal vivo nella finale Girasole, scritto con Matteo Costanzo, Giuseppe Taccini e Fadi e contenuto nel disco uscito ad aprile 2026.