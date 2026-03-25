Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti

La seconda puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 28 marzo in prima serata su Rai 1, si preannuncia come una serata di grandi classici e interpretazioni intense. Il tema della puntata, svelato da Milly Carlucci, è “La dedica”: ogni artista porterà sul palco una canzone che rappresenta una dedica speciale, un messaggio rivolto a qualcuno o a qualcosa di importante.
Se vuoi sapere tutto sul programma, qui trovi il nostro articolo sul cast e le date di Canzonissima 2026, mentre in questo pezzo abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona il regolamento.
Canzonissima 2026: gli abbinamenti della seconda puntata
Ecco la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti della seconda puntata di Canzonissima 2026:
- Enrico Ruggeri canta Quello che le donne non dicono (scritta da Enrico Ruggeri, portata al successo da Fiorella Mannoia )
- Fabrizio Moro canta Anima fragile (Fabrizio De André)
- Leo Gassmann canta Tanto pé cantà (Nino Manfredi)
- Michele Bravi canta Se io fossi un angelo (Lucio Dalla)
- Fausto Leali canta Almeno tu nell’universo (Mia Martini)
- Malika Ayane canta Fotoromanza (Gianna Nannini)
- Irene Grandi canta La donna cannone (Francesco De Gregori)
- Elettra Lamborghini canta Alta marea (Antonello Venditti)
- Arisa canta La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori)
- Vittorio Grigolo canta E lucevan le stelle (Giacomo Puccini)
- Paolo Jannacci canta Vengo anch’io (no tu no) (Enzo Jannacci)
- Jalisse cantano Per sempre sì (Sal Da Vinci)
Vuoi sapere come sono andate le esibizioni della prima puntata? Qui trovate le nostre pagelle della prima puntata di Canzonissima 2026.