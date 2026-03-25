25 Marzo 2026
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25 Marzo 2026

Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti

Il tema della serata è "La dedica": ecco tutti gli abbinamenti e le canzoni che ascolteremo nella seconda puntata.

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La scaletta ufficiale della seconda puntata di Canzonissima 2026
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La seconda puntata di Canzonissima 2026, in onda sabato 28 marzo in prima serata su Rai 1, si preannuncia come una serata di grandi classici e interpretazioni intense. Il tema della puntata, svelato da Milly Carlucci, è “La dedica”: ogni artista porterà sul palco una canzone che rappresenta una dedica speciale, un messaggio rivolto a qualcuno o a qualcosa di importante.

Se vuoi sapere tutto sul programma, qui trovi il nostro articolo sul cast e le date di Canzonissima 2026, mentre in questo pezzo abbiamo spiegato nel dettaglio come funziona il regolamento.

Canzonissima 2026: gli abbinamenti della seconda puntata

Ecco la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti della seconda puntata di Canzonissima 2026:

  • Enrico Ruggeri canta Quello che le donne non dicono (scritta da Enrico Ruggeri, portata al successo da Fiorella Mannoia )
  • Fabrizio Moro canta Anima fragile (Fabrizio De André)
  • Leo Gassmann canta Tanto pé cantà (Nino Manfredi)
  • Michele Bravi canta Se io fossi un angelo (Lucio Dalla)
  • Fausto Leali canta Almeno tu nell’universo (Mia Martini)
  • Malika Ayane canta Fotoromanza (Gianna Nannini)
  • Irene Grandi canta La donna cannone (Francesco De Gregori)
  • Elettra Lamborghini canta Alta marea (Antonello Venditti)
  • Arisa canta La leva calcistica della classe ’68 (Francesco De Gregori)
  • Vittorio Grigolo canta E lucevan le stelle (Giacomo Puccini)
  • Paolo Jannacci canta Vengo anch’io (no tu no) (Enzo Jannacci)
  • Jalisse cantano Per sempre sì (Sal Da Vinci)

Vuoi sapere come sono andate le esibizioni della prima puntata? Qui trovate le nostre pagelle della prima puntata di Canzonissima 2026.

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