Canzonissima tornerà su Rai 1 nei palinsesti Rai 2027. Lo schema inverno-primavera, di cui il Cda Rai ha preso atto il 19 novembre, affianca al varietà musicale Sanremo 2027, i Latin Grammy Celebra e due appuntamenti di musica italiana a Madrid e a Parigi.

Canzonissima torna nel 2027: conduttore e date ancora da annunciare

Milly Carlucci, che ha condotto l’edizione 2026 partita il 21 marzo, aveva annunciato il ritorno in apertura della finale del 25 aprile, spiegando che il Prime Time Rai aveva commissionato il programma per l’anno successivo. Conduttore, date e formula della nuova edizione non sono ancora stati comunicati.

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L’edizione 2026 aveva riportato il varietà in prima serata dopo oltre cinquant’anni, con sei puntate in cui a gareggiare erano le canzoni e non i cantanti, e si era chiusa con la vittoria di Il mio canto libero di Lucio Battisti, che Fabrizio Moro aveva portato in gara.

Palinsesti Rai 2027: De Martino guida Sanremo e Latin Grammy Celebra

Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, che andrà in scena dal 16 al 20 febbraio. Prima ancora, venerdì 11 dicembre, condurrà Sarà Sanremo, la serata in cui verranno svelati i Big in gara.

Al Festival sarà legato anche il lancio della nuova piattaforma RaiPlay: lo ha anticipato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi nella seduta del Cda in cui è stato esaminato lo schema dei palinsesti.

De Martino avrà anche la conduzione di Latin Grammy Celebra, il format internazionale sviluppato con la Latin Recording Academy e già annunciato a luglio alla presentazione dei palinsesti Rai di Ancona.

Evento Europa porta la musica italiana a Madrid e a Parigi

Evento Europa è il progetto di Rai 1 per portare la musica italiana fuori dai confini nazionali, con due appuntamenti ambientati nelle capitali di Spagna e Francia, Madrid e Parigi. Gli artisti coinvolti e le date delle due serate non sono stati indicati.

Lucio e Renzo Arbore: i ritratti musicali di Rai 1 e Rai 3

Fra i ritratti della stagione arriverà Lucio, il tv movie sulla vita di Lucio Dalla. L’omonimo film con Valentino Aquilano nel ruolo del cantautore e la regia di Ambrogio Lo Giudice sarà in sala il 18, 19 e 20 gennaio 2027 e andrà in onda su Rai 1.

Su Rai 3, in seconda serata, andrà in onda Renzo Arbore – Una vita in scena, una serie biografica dedicata a Renzo Arbore.

Foto: ufficio stampa Rai