Lucio, il biopic dedicato a Lucio Dalla, arriverà al cinema come evento speciale solo il 18, 19 e 20 gennaio 2027, distribuito in esclusiva da Nexo Studios. Il film andrà in onda prossimamente su Rai 1.

L’uscita nelle sale arriva dopo Franco Battiato. Il Lungo Viaggio, che ha raccolto 60.000 spettatori al cinema. Le prevendite dei biglietti apriranno il 25 novembre, mentre l’elenco delle sale aderenti sarà disponibile a breve su nexostudios.it. I media partner dell’evento sono Radio Deejay, Radio Capital e Mymovies.

Il cast e la produzione di Lucio

Valentino Aquilano interpreta Lucio Dalla, mentre Achille Bianchi veste i panni dell’artista da bambino. Nel cast ci sono anche Tredici Pietro nel ruolo di Gianni Morandi, Gabriele Falsetta come Gino Paoli, Sania Ricchi nei panni di Angela Baraldi e Stefano Pesce come Roberto Roversi.

Completano il cast Stefano Fregni nel ruolo del produttore Renzo Cremonini, Marius Bizau come Ennio Melis e Gabriele Lo Giudice come Ambrogio Lo Giudice, con la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno nel ruolo di Iole, la mamma di Lucio.

Ambrogio Lo Giudice ha diretto la pellicola e ha firmato il soggetto insieme a Stefano Rulli e a Stefano Sardo. Lo stesso Sardo ha scritto la sceneggiatura con il regista. La musica è di Lucio Dalla e Beppe D’Onghia.

Federico e Francesco Scardamaglia hanno prodotto il film per Compagnia Leone Cinematografica in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna tramite Emilia-Romagna Film Commission e il contributo del MIC.

La trama di Lucio

Il film Lucio racconta l’uomo dietro l’artista. La storia parte dall’infanzia segnata dall’assenza del padre e dal legame profondo con la madre Iole, una donna libera e senza pregiudizi, il cui amore rappresenta per lui sia uno scudo sia una gabbia.

Il talento musicale lo avvia presto alla carriera da clarinettista, fino all’incontro con Gino Paoli che lo convince a cantare. La storia segue tredici anni di formazione umana e artistica in cui il protagonista passa da cantante a cantautore, accanto a figure chiave come Ennio Melis, Paola Pallottino, Roberto Roversi e l’amico Gianni Morandi.

Il racconto arriva poi, anni dopo, all’episodio ambientato a Sorrento, dove nel pieno di un’altra crisi creativa nasce un successo che lo porta tra i classici.