A febbraio nelle sale cinematografiche italiane arriva “Franco Battiato – Il Lungo Viaggio”

Il biopic ripercorre l'evoluzione del cantautore, con un focus sul suo vero viaggio: la ricerca del sé interiore

FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO
Dopo lo straordinario successo di Fabrizio De André – Principe libero – che ha portato nelle sale 90.000 persone – il 2, 3 e 4 febbraio 2026 al cinema arriva, come evento speciale per Nexo Studios, Franco Battiato – Il Lungo Viaggio: il film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, dedicato a uno dei più grandi cantautori della musica italiana.

“FRANCO BATTIATO – IL LUNGO VIAGGIO” APPRODA AL CINEMA

Coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il biopic segue il percorso del giovane Battiato – interpretato da Dario Aita – dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni ’70, esplorando i momenti cruciali del suo cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nella sua amata terra d’origine.

Ma non è tutto! Franco Battiato – Il Lungo Viaggio racconta infatti anche l’evoluzione del cantautore dalla sperimentazione radicale al successo pop, passando per le serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli e mettendo al centro il suo vero viaggio, la ricerca del sé interiore, che passa anche attraverso diversi incontri: dall’amicizia con Fleur (Elena Radonicich) al rapporto con la madre (Simona Malato), dall’amicizia con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli) allo storico sodalizio con Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati).

Il risultato? Un racconto intimo e visionario – prossimamente in onda anche su Rai 1 – in cui la musica diventa il linguaggio di una tensione costante verso il trascendente, oltre ogni forma di celebrità.

E, a proposito di musica, nel film troviamo anche Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Le musiche originali, invece, sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

Locandina "FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO"

L’elenco delle sale cinematografiche che proietteranno il film sarà disponibile a breve su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno venerdì 9 gennaio.

Foto di copertina a cura di Lorenzo Silano

