A febbraio nelle sale cinematografiche italiane arriva “Franco Battiato – Il Lungo Viaggio”

Dopo lo straordinario successo di Fabrizio De André – Principe libero – che ha portato nelle sale 90.000 persone – il 2, 3 e 4 febbraio 2026 al cinema arriva, come evento speciale per Nexo Studios, Franco Battiato – Il Lungo Viaggio: il film diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, dedicato a uno dei più grandi cantautori della musica italiana.

“FRANCO BATTIATO – IL LUNGO VIAGGIO” APPRODA AL CINEMA

Coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures, il biopic segue il percorso del giovane Battiato – interpretato da Dario Aita – dalla Sicilia al suo arrivo a Milano negli anni ’70, esplorando i momenti cruciali del suo cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nella sua amata terra d’origine.

Ma non è tutto! Franco Battiato – Il Lungo Viaggio racconta infatti anche l’evoluzione del cantautore dalla sperimentazione radicale al successo pop, passando per le serate con Giorgio Gaber e Ombretta Colli e mettendo al centro il suo vero viaggio, la ricerca del sé interiore, che passa anche attraverso diversi incontri: dall’amicizia con Fleur (Elena Radonicich) al rapporto con la madre (Simona Malato), dall’amicizia con Juri Camisasca (Ermes Frattini) e Giuni Russo (Nicole Petrelli) allo storico sodalizio con Giusto Pio (Giulio Forges Davanzati).

Il risultato? Un racconto intimo e visionario – prossimamente in onda anche su Rai 1 – in cui la musica diventa il linguaggio di una tensione costante verso il trascendente, oltre ogni forma di celebrità.

E, a proposito di musica, nel film troviamo anche Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele.

Le musiche originali, invece, sono di Vittorio Cosma con Giuvazza Maggiore.

L’elenco delle sale cinematografiche che proietteranno il film sarà disponibile a breve su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno venerdì 9 gennaio.

Foto di copertina a cura di Lorenzo Silano