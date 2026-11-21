Jack Savoretti, tre date in Italia nel 2027 con Acoustic Night Live
Tre concerti acustici a Roma, Genova e Bergamo tra maggio e giugno per ripercorrere vent’anni di carriera.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Jack Savoretti torna in Italia nel 2027 con Acoustic Night Live, tre concerti in teatro tra maggio e giugno. Il cantautore celebra vent’anni di carriera con un set acustico che ripercorre il suo repertorio.
La prima tappa è il 23 maggio a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Seguono il 25 maggio a Genova, al Teatro Carlo Felice, e il 3 giugno a Bergamo, al Teatro Donizetti.
Jack Savoretti tour 2027: date e biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|23/05/2027
|Roma
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia
|Biglietti
|25/05/2027
|Genova
Teatro Carlo Felice
|Biglietti
|03/06/2027
|Bergamo
Teatro Donizetti
|Biglietti
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Gli orari annunciati sono le 20:00 a Roma, le 21:00 a Genova e le 20:30 a Bergamo. Le prevendite sono consultabili anche sulla pagina artista di TicketOne.
Foto: ufficio stampa
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