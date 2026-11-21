Jack Savoretti torna in Italia nel 2027 con Acoustic Night Live, tre concerti in teatro tra maggio e giugno. Il cantautore celebra vent’anni di carriera con un set acustico che ripercorre il suo repertorio.

La prima tappa è il 23 maggio a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Seguono il 25 maggio a Genova, al Teatro Carlo Felice, e il 3 giugno a Bergamo, al Teatro Donizetti.

Jack Savoretti tour 2027: date e biglietti

Gli orari annunciati sono le 20:00 a Roma, le 21:00 a Genova e le 20:30 a Bergamo. Le prevendite sono consultabili anche sulla pagina artista di TicketOne.

Foto: ufficio stampa