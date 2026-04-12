We Will Always Be The Way We Were è il titolo del nuovo album di Jack Savoretti, disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali dal 10 aprile 2026. Il disco contiene anche il singolo radiofonico I Hear You Calling (Echi Di Sirene), che nella versione italiana è interpretato con la cantautrice Mille.

We Will Always Be The Way We Were (pubblicato su etichetta Lanza Music/The Orchard) è il nono album in studio di Jack Savoretti. L’opera mostra una maturità e un’accettazione di sé che solo l’esperienza di vita può portare. L’artista, a 41 anni, racchiude in questo disco un bilancio della propria vita, personale e professionale.

L’album è espressione delle esperienze che Savoretti ha fatto come padre, marito e figlio. Racconta anche tutto ciò che Jack ha imparato nel corso della sua carriera. Tutti gli aspetti della vita, come uomo e come artista, si fondono e danno vita ai 13 inediti di We Will Always Be The Way We Were.

Savoretti afferma: “Se avessi realizzato questo album 10 anni fa, la gente avrebbe potuto vederlo come un’inversione di marcia, come un passo indietro. Ma ora mi sembra un cerchio che si chiude: è una conclusione, una sintesi di tutto ciò che ho fatto finora”. E aggiunge: “Sono tornato a registrarlo a Notting Hill, dove è iniziata la mia carriera. Gli ultimi due album che ho realizzato erano concept album (Europiana, Miss Italia), in cui mi sono cimentato in sonorità diverse, e mi hanno dato lo spazio per tornare a fare un album su di me e che parla di me”.

L’artista rivela: “La ragione per cui ho voluto tornare alle mie radici, a una forma di scrittura più confessionale, è nata dall’esperienza della realizzazione del mio ultimo disco. Ho dovuto scrivere e cantare in italiano, cosa che era decisamente fuori dalla mia zona di comfort. Ma ho avuto la guida del produttore Tommaso Colliva. Ho pensato: se lui è in grado di tirare fuori questo da me, allora può anche aiutarmi a trovare un modo per mescolare questi due suoni; qualcuno che possa far incontrare il mio passato e il mio presente”.

Ecco la tracklist di “We Will Always Be The Way We Were”

Il disco, prodotto da Tommaso Colliva e registrato dal vivo in otto giorni agli Eastcote Studios in Inghilterra, è composto da 13 brani inediti:

1. The Making Of You

2. Can Hurt Sometimes

3. We Will Always Be The Way We Were

4. Tick Tock

5. Only Gonna Cry For You feat. Steph Fraser

6. Time Will Tell

7. Do It For Love

8. Anything But A Fool

9. Tempting Fate feat. KT Tunstall

10. I Hear You Calling

11. Step By Step

12. The One

13. If I Get The Chance

Nella versione italiana, il brano I Hear You Calling vede l’artista collaborare con la cantautrice e musicista Mille.

I 13 pezzi del disco compongono una lettera d’amore che non è però rivolta ad una persona, ma al periodo della vita – la mezza età – in cui Savoretti si trova. Così, Do It for Love parla del motivo per cui Jack continua a fare musica: per amore della musica stessa, del pubblico e della libertà di creare.

La title track descrive il rapporto dell’artista con sua moglie, con la quale è sposato da 15 anni. Il brano è una lettera d’amore che racconta come tutto nella vita possa cambiare, ma anche come le persone più care e le esperienze condivise siano ciò che permette di andare avanti. Il brano è l’inno perfetto alla vita; ed è per questo che è diventato il titolo dell’album.

Nel disco c’è anche una buona dose di insicurezza. In Time Will Tell e Tick Tock, Jack Savoretti si interroga sull’esperienza universale della vita: gli alti e bassi, i momenti belli che si alternano a quelli dolorosi.

We Will Always Be the Way We Were è un album che vede l’artista assumere un ruolo da veterano, guardando però al presente e al futuro. La partecipazione della nuova promessa Steph Fraser in Only Gonna Cry for You è una fusione di epoche, che crea un suono inedito per Savoretti al culmine della sua carriera.

Occasione per ascoltare i nuovi brani dell’album è il tour nel quale l’artista è attualmente impegnato. Per scoprire le date europee e quando Savoretti si esibirà in Italia, clicca su “Continua”