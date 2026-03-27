Jack Savoretti: duetto con Mille, nuovo album e tour europeo

Dal 26 marzo 2026 è negli store digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Jack Savoretti, I Hear You Calling (Echi Di Sirene). Il brano vede collaborare l’artista italo-inglese con la cantautrice italiana Mille.

Il brano è la versione italiana dell’inedito contenuto nell’album We Will Always Be The Way We Were, in uscita il 10 aprile 2026 su etichetta Lanza Music/The Orchard. La canzone propone una collaborazione inedita, nata dall’incontro tra due sensibilità artistiche affini.

Mille ha raccontato: “collaborare con Jack Savoretti è stato naturale perché condividiamo un modo molto emotivo e diretto di raccontare i sentimenti. Quando mi ha proposto di scrivere la mia parte ho cercato un equilibrio tra il suo respiro internazionale e una sensibilità profondamente italiana. È una canzone che sembra una telefonata nella notte: qualcuno che ti ricorda che non sei solo”.

Anche Savoretti ha confermato l’intesa artistica, sottolineando il carisma della cantautrice: “Mille ha l’eleganza di Patty Pravo e lo spirito di Lou Reed. Lavorare con lei è stata una rivelazione continua poiché incarna tutto ciò che amo della musica italiana, portando il passato nel presente. Non vedo l’ora di scoprire cosa farà in futuro”.

Jack Savoretti: la tracklist del nuovo album

Il 10 aprile 2026, Jack Savoretti pubblica il suo nuovo album d’inediti dal titolo We Will Always Be The Way We Were. Registrato dal vivo in otto giorni agli Eastcote Studios, il disco è prodotto da Tommaso Colliva.

L’uscita dell’album è stata anticipata dalla pubblicazione del brano Do It For Love, alla fine dello scorso anno. Si tratta di una canzone d’amore, scritta con Miles Kane. Il pezzo, in stile Morricone e Bassey, trasmette il dramma travolgente e la grandiosità soul che sono diventati il segno distintivo del modo di scrivere canzoni dello chansonnier italo inglese.

Inoltre, Jack Savoretti ha presentato dal vivo la title track We Will Always Be The Way We Were al The Graham Norton Show, popolare show di BBC One. (qui il link per vedere l’esibizione).

Ecco la tracklist completa del disco:

1. The Making Of You

2. Can Hurt Sometimes

3. We Will Always Be The Way We Were

4. Tick Tock

5. Only Gonna Cry For You feat. Steph Fraser

6. Time Will Tell

7. Do It For Love

8. Anything But A Fool

9. Tempting Fate feat. KT Tunstall

10. I Hear You Calling

11. Step By Step

12. The One

13. If I Get The Chance

Il disco segna il ritorno di Jack Savoretti alla lingua inglese, dopo il suo precedente lavoro in italiano Miss Italia del 2024.

Jack Savoretti live

Savoretti è pronto a tornare sul palco e a incontrare il suo pubblico. L’artista ha annunciato i primi appuntamenti live del tour in Europa. Tra le tappe del tour, c’è il concerto alla Royal Albert Hall di Londra che ha registrato il sold out in meno di un’ora dall’apertura delle vendite. Per questo motivo, alla data del 23 aprile 2026 è stata aggiunta una seconda data il 27 maggio.

Jack Savoretti fa tappa anche in Italia: è prevista una data speciale il 15 ottobre 2026 al Fabrique di Milano. Il live sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album, ma anche per festeggiare i primi 20 anni di carriera dell’artista. I biglietti sono già disponibili su TicketOne, Ticketmaster e su www.jacksavoretti.com, nonché nei punti vendita abituali.

Qui di seguito i primi appuntamenti live annunciati:

23 febbraio De Montfort Hall Leicester, UK SOLD OUT

24 febbraio Liverpool Harmonic Liverpool UK SOLD OUT

25 marzo Rough Trade East London, UK

11 aprile hmv London, UK SOLD OUT

12 aprile hmv Birmingham, UK

15 aprile CIRCUIT Kingston Kingston Upon Thames, UK SOLD OUT

23 aprile Royal Albert Hall London, UK SOLD OUT

4 maggio Cheltenham Jazz Festival 2026 Cheltenham, UK SOLD OUT

27 maggio Royal Albert Hall London, UK

27 giugno State Fayre 2026 Chelmsford, UK

7 luglio Kunstrasen Bonn, Germany

25 settembre Amphitheater of Lycabettus Atene Greece

27 settembre NDK Hall 1 Sofia, Bulgaria

29 settembre The Roman Arenas Bucharest, Romania

1 ottobre RaM Szinhaz by Freelusion Budapest, Hungary

2 ottobre Studio Krakow Krakow, Poland

4 ottobre Palladium Warsaw, Poland

5 ottobre Kablys Vilnius, Lithuania

7 ottobre Huxleys Neue Welt Berlin, Germany

8 ottobre Fabrik Hamburg, Germany

10 ottobre Paradiso Amsterdam, Netherlands

11 ottobre TivoliVredenburg Utrecht, Netherlands

12 ottobre Le Trianon Paris, France

14 ottobre Kaufleuten Zurich, Switzerland

15 ottobre Fabrique, Milano, Italy

21 ottobre Plymouth Arena Plymouth, UK

22 ottobre Portsmouth Guildhall Portsmouth, UK

24 ottobre The Glasshouse International Centre for Music Car Park, Gateshead, UK SOLD OUT

25 ottobre The Glasshouse International Centre for Music Car Park, Gateshead, UK

27 ottobre O2 Apollo Manchester Manchester, UK

28 ottobre O2 Apollo Manchester Manchester, UK

30 ottobre Connexin Live Hull, UK

31 ottobre SEC Armadillo Glasgow, UK

2 novembre Ulster Hall Belfast, UK SOLD OUT

3 novembre 3Olympia Theatre Dublin, Ireland

5 novembre Sheffield City Hall Sheffield, UK

7 novembre New Theatre Oxford Oxford, UK SOLD OUT

8 novembre Cambridge Corn Exchange Cambridge, UK SOLD OUT

11 novembre Theatre Royal Concert Hall Nottingham, UK

13 novembre Utilita Arena Cardiff Cardiff, UK

15 novembre The Royal Concert Hall Nottingham, UK SOLD OUT

16 novembre Symphony Hall Birmingham, UK SOLD OUT

A questi appuntamenti se ne aggiunge un altro: il 7 luglio, Jack Savoretti è l’opening artist del concerto di Jovanotti a Bonn, in Germania.

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