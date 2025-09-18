18 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Settembre 2025

Mille e il suo “Risorgimento”: un album di rinascita e liberazione tra rock, elettronica e scrittura spudorata

Un lavoro intenso che intreccia fragilità, corpo e desiderio, con una produzione che mescola rock, punk ed elettronica minimale

News di All Music Italia
Copertina Mille Risorgimento album 2025
Condividi su:

Il nuovo album di MILLE, Risorgimento, raccontato canzone per canzone.

Elisa Pucci, in arte MILLE, torna con il suo nuovo progetto discografico Risorgimento, in uscita venerdì 19 settembre. Un album che non è solo un titolo evocativo, ma una dichiarazione programmatica: rinascere, rimettersi in marcia, ripartire ogni giorno.

Tra metafore personali, rimandi all’estetica storica e un pizzico di ironia legato al nome, Mille affronta temi universali con una scrittura spudorata e cinematografica, sospesa tra fragilità intime e urgenza rock.

Mille Risorgimento: il concept del disco

Il titolo rimanda al significato letterale della parola – tornare a sorgere – e diventa immagine di una rinascita interiore. Non mancano i riferimenti simbolici al Risorgimento storico e alla spedizione dei Mille guidata da Garibaldi, figura che da sempre affascina l’artista, tanto da averle fatto guadagnare il soprannome di “garibaldina” già da ragazza.

Ogni traccia racconta una forma di liberazione: da identità passate, paure, dipendenze emotive o convinzioni limitanti. È un disco che scava nel presente con testi che parlano di amore, corpo, sesso, desiderio e memoria, accompagnati da una produzione sonora che mescola rock, elettronica minimale e lampi punk.

Cliccate in basso su continua per scoprire tutte le canzoni del disco, brano per brano.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 2

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 3

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 5

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 8

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 9

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.