Mille e il suo “Risorgimento”: un album di rinascita e liberazione tra rock, elettronica e scrittura spudorata

Il nuovo album di MILLE, Risorgimento, raccontato canzone per canzone.

Elisa Pucci, in arte MILLE, torna con il suo nuovo progetto discografico Risorgimento, in uscita venerdì 19 settembre. Un album che non è solo un titolo evocativo, ma una dichiarazione programmatica: rinascere, rimettersi in marcia, ripartire ogni giorno.

Tra metafore personali, rimandi all’estetica storica e un pizzico di ironia legato al nome, Mille affronta temi universali con una scrittura spudorata e cinematografica, sospesa tra fragilità intime e urgenza rock.

Mille Risorgimento: il concept del disco

Il titolo rimanda al significato letterale della parola – tornare a sorgere – e diventa immagine di una rinascita interiore. Non mancano i riferimenti simbolici al Risorgimento storico e alla spedizione dei Mille guidata da Garibaldi, figura che da sempre affascina l’artista, tanto da averle fatto guadagnare il soprannome di “garibaldina” già da ragazza.

Ogni traccia racconta una forma di liberazione: da identità passate, paure, dipendenze emotive o convinzioni limitanti. È un disco che scava nel presente con testi che parlano di amore, corpo, sesso, desiderio e memoria, accompagnati da una produzione sonora che mescola rock, elettronica minimale e lampi punk.

