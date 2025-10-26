26 Ottobre 2025
Jack Savoretti dopo il nuovo singolo, “Do It For Love”, pronto a festeggiare live i 20 anni di carriera

Il cantautore ha annunciato una data evento al Fabrique di Milano

Jack Savoretti presenta il singolo Do It For Love e annuncia un concerto-evento al Fabrique di Milano nel 2026
Jack Savoretti annuncia il ritorno live in Italia con uno speciale concerto al Fabrique di Milano il 15 ottobre 2026, data che segnerà i 20 anni di carriera del cantautore italo-inglese.

Dopo aver registrato il sold out in appena un’ora alla Royal Albert Hall di Londra, Savoretti torna a esibirsi nel nostro Paese con un appuntamento unico per celebrare due decenni di musica e successi.

Jack Savoretti: live al Fabrique di Milano per i 20 anni di carriera

In vent’anni di carriera, Jack Savoretti ha pubblicato otto album in studio, vendendo oltre un milione di copie e conquistando due numeri uno nella classifica britannica.
Ha superato il miliardo di stream e suonato davanti a oltre mezzo milione di spettatori nel mondo.

Tra le collaborazioni più prestigiose figurano Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain.

Oltre alla musica, Jack è attivo sul fronte umanitario come ambasciatore di War Child e Tusk.

Il 2026 sarà un anno speciale per Jack Savoretti. L’artista, da sempre diviso tra eleganza british e anima italiana, festeggerà vent’anni di carriera con un concerto-evento al Fabrique di Milano il 15 ottobre 2026. Sarà l’occasione per rivivere i brani che hanno segnato la sua storia e presentare le novità del nuovo progetto discografico.



Do It For Love: il nuovo singolo di jack savoretti

Il ritorno discografico di Jack Savoretti è segnato dal singolo Do It For Love, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è una ballad elegante che viene definita “in stile Morricone–Bassey“, e che unisce il dramma cinematografico e la profondità soul che da sempre caratterizzano la sua scrittura.
L’uscita è accompagnata da un video live in bianco e nero girato in un’unica ripresa agli Eastcote Studios di West London, che immortala Jack e la sua band in una performance intima e senza filtri.

Il brano è stato scritto insieme a Miles Kane, amico e collaboratore di lunga data. L’idea è nata, racconta Jack, dopo aver visto un video vintage di Julio Iglesias e Charles Aznavour:
Eravamo entrambi in giacca e cravatta, appena usciti da una cerimonia di premiazione, e abbiamo pensato: dovremmo fare una canzone come quella“.

Da quell’intuizione è nata Do It For Love, “una canzone d’amore avvolta da atmosfere notturne e jazz noir delle prime ore del mattino”.

Foto di Chris Floyd 

