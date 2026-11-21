Santi Francesi, due concerti nei club nel 2027 tra Roma e Milano
Il duo torna nei club con I Nostri Muri Le Montagne. Appuntamento il 24 marzo al Monk di Roma e il 1° aprile ai Magazzini Generali di Milano.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
I Santi Francesi tornano dal vivo nei club nel 2027 con I Nostri Muri Le Montagne. Le prime date confermate sono mercoledì 24 marzo al Monk di Roma e giovedì 1° aprile ai Magazzini Generali di Milano.
Il nuovo tour porta dal vivo il progetto raccontato nel nostro approfondimento sull’album I Nostri Muri Le Montagne. Nei club il duo affiancherà i brani del progetto alle canzoni del suo percorso, come anticipato dalla venue milanese.
Santi Francesi tour 2027: date e biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|24/03/2027
|Roma
Monk
|Biglietti
|01/04/2027
|Milano
Magazzini Generali
|Info e biglietti
A Roma il concerto inizia alle 21:30. Per Milano la scheda dei Magazzini Generali indica le 20:00. Orari e disponibilità si possono controllare nelle pagine delle singole date.
Foto: Agnese Carbone
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