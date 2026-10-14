Il nuovo album dei Santi Francesi, I nostri muri le montagne, esce il 4 dicembre 2026 in tutti gli store digitali e in vinile. Il disco è pubblicato da Asian Fake, sotto l’ombrello di House of Music (HOM), con distribuzione Sony Music Italy, e contiene i singoli Guerrilla e Nebbia.

Per Alessandro De Santis e Mario Francese, vincitori di X Factor 2022, il disco arriva dopo l’EP Potrebbe non avere peso, uscito nel novembre 2024. L’album è stato annunciato sui social del duo con un breve trailer.

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Il vinile: 300 copie numerate con poster e testi

La versione in vinile è una limited edition di 300 copie numerate, in vendita a 35 euro sullo shop di HOM Records. Comprende custodia gatefold, busta stampata, vinile nero e un inserto con poster e testi. Le spedizioni partono il 4 dicembre 2026, lo stesso giorno dell’uscita digitale.

Guerrilla e Nebbia, i singoli del disco

Guerrilla è uscito il 29 maggio 2026 ed è il primo singolo dopo il passaggio ad Asian Fake, con sonorità più rock e una scrittura più diretta. Nella nostra news ne abbiamo raccontato il significato e il cambio di etichetta.

Nebbia è arrivato a luglio, a sorpresa, solo sui canali social del duo, insieme a un videoclip. Parla di perdita e del bisogno di ritrovare sé stessi.

La voce di Nebbia è incisa su un registratore a nastro degli anni Novanta, in contrasto con gli archi suonati da Giulia Pecora e Clarissa Marino. Ne abbiamo scritto nella news.

Dopo X Factor 2022: Sanremo 2024 e il Guerrillas Tour 2026

I Santi Francesi hanno vinto X Factor 2022 nella squadra di Rkomi, e nel febbraio 2024 sono arrivati al diciottesimo posto del Festival di Sanremo con L’amore in bocca, dopo la finale di Sanremo Giovani 2023 con Occhi tristi. Tutta l’edizione è nella nostra pagina su X Factor 2022.

Dopo il passaggio ad Asian Fake hanno portato Guerrilla e Nebbia nel Guerrillas Tour 2026, che si è chiuso il 21 settembre al CultiFest di Pavia. Le date sono nella pagina del tour.

Scheda dell’album

Dato I nostri muri le montagne Artisti Santi Francesi (Alessandro De Santis, Mario Francese) Data di uscita 4 dicembre 2026 Etichetta Asian Fake/House of Music (HOM) Distribuzione Sony Music Italy Formati Digitale e vinile in edizione limitata di 300 copie numerate Singoli Guerrilla (29 maggio 2026), Nebbia (luglio 2026) Progetto precedente Potrebbe non avere peso (EP, 8 novembre 2024)