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Oriana Meo
Caporedattore
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Santi Francesi, il Guerrillas Tour prosegue con l’inedita Nebbia

Il Guerrillas Tour prosegue fino a settembre con sei concerti e porta dal vivo anche i nuovi brani Guerrilla e Nebbia.

Tour di Oriana Meo
I Santi Francesi per il Guerrillas Tour 2026 e il nuovo brano Nebbia
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I Santi Francesi proseguono i concerti del Guerrillas Tour 2026 con sei date in programma tra luglio e settembre. Dopo le tappe di Chivasso e Mascalucia, il tour riparte il 19 luglio da Naso e porta dal vivo anche Guerrilla e la nuova inedita Nebbia.

Alessandro De Santis e Mario Francese hanno pubblicato Nebbia il 15 luglio esclusivamente sui profili ufficiali Instagram e TikTok, accompagnandola con un video. Il brano anticipa, insieme a Guerrilla, il progetto che darà seguito all’EP Potrebbe non avere un peso.

Santi Francesi concerti 2026: le date del Guerrillas Tour

Santi Francesi · Guerrillas Tour 2026
Data Città Biglietti
19 lug 2026 Naso (ME)
Iapri Fest
23 lug 2026 Chianciano (SI)
Festa della Musica
31 lug 2026 Palma Campania (NA)
Tribucstock
1 ago 2026 Scalea (CS)
Laos Fest
18 ago 2026 Roma
Indieitaly Party
21 set 2026 Pavia (PV)
CultiFest

 

Il Guerrillas Tour dei Santi Francesi

Il Guerrillas Tour accompagna la nuova fase musicale dei Santi Francesi attraverso festival e rassegne estive. Il calendario proseguirà fino al 21 settembre, quando il duo chiuderà questa parte del tour al CultiFest di Pavia.

Durante i concerti entrano in scaletta anche i primi brani del progetto successivo a Potrebbe non avere un peso. La pubblicazione di nuova musica procede quindi parallelamente all’attività dal vivo.

Nebbia anticipa il nuovo progetto dei Santi Francesi

Nebbia è nata in tempi brevi ed è stata pubblicata senza seguire il tradizionale calendario discografico. Il brano lavora sul bisogno di allontanarsi, cercare risposte e affrontare la conclusione di un rapporto.

“Il brano è nato in pochissimo tempo, come quelle cose che senti di dover tirare fuori velocemente. Una specie di virus”, hanno spiegato i Santi Francesi.

Gli archi sono stati suonati e registrati da Giulia Pecora al violino e Clarissa Marino al violoncello. La voce è stata invece incisa attraverso un vecchio registratore a nastro degli anni Novanta, creando un contrasto con la pulizia degli strumenti ad arco.

Nebbia e Guerrilla sono i primi brani pubblicati dopo l’ingresso del duo nel roster di Asian Fake, sotto House of Music. La distribuzione è affidata a Sony Music Italy.

Il percorso live dei Santi Francesi

I Santi Francesi hanno vinto X Factor nel 2022 e partecipato al Festival di Sanremo 2024 con L’amore in bocca. Nello stesso anno hanno pubblicato l’EP Potrebbe non avere un peso e affrontato un tour nei club.

Il Guerrillas Tour apre ora una fase diversa, costruita attorno ai nuovi brani e a una serie di appuntamenti nei festival italiani.

Foto: Agnese Carbone

All Music Italia

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