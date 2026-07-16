I Santi Francesi proseguono i concerti del Guerrillas Tour 2026 con sei date in programma tra luglio e settembre. Dopo le tappe di Chivasso e Mascalucia, il tour riparte il 19 luglio da Naso e porta dal vivo anche Guerrilla e la nuova inedita Nebbia.
Alessandro De Santis e Mario Francese hanno pubblicato Nebbia il 15 luglio esclusivamente sui profili ufficiali Instagram e TikTok, accompagnandola con un video. Il brano anticipa, insieme a Guerrilla, il progetto che darà seguito all’EP Potrebbe non avere un peso.
Santi Francesi concerti 2026: le date del Guerrillas Tour
|Data
|Città
|Biglietti
|19 lug 2026
|Naso (ME)
Iapri Fest
|23 lug 2026
|Chianciano (SI)
Festa della Musica
|31 lug 2026
|Palma Campania (NA)
Tribucstock
|1 ago 2026
|Scalea (CS)
Laos Fest
|18 ago 2026
|Roma
Indieitaly Party
|21 set 2026
|Pavia (PV)
CultiFest
Il Guerrillas Tour dei Santi Francesi
Il Guerrillas Tour accompagna la nuova fase musicale dei Santi Francesi attraverso festival e rassegne estive. Il calendario proseguirà fino al 21 settembre, quando il duo chiuderà questa parte del tour al CultiFest di Pavia.
Durante i concerti entrano in scaletta anche i primi brani del progetto successivo a Potrebbe non avere un peso. La pubblicazione di nuova musica procede quindi parallelamente all’attività dal vivo.
Nebbia anticipa il nuovo progetto dei Santi Francesi
Nebbia è nata in tempi brevi ed è stata pubblicata senza seguire il tradizionale calendario discografico. Il brano lavora sul bisogno di allontanarsi, cercare risposte e affrontare la conclusione di un rapporto.
“Il brano è nato in pochissimo tempo, come quelle cose che senti di dover tirare fuori velocemente. Una specie di virus”, hanno spiegato i Santi Francesi.
Gli archi sono stati suonati e registrati da Giulia Pecora al violino e Clarissa Marino al violoncello. La voce è stata invece incisa attraverso un vecchio registratore a nastro degli anni Novanta, creando un contrasto con la pulizia degli strumenti ad arco.
Nebbia e Guerrilla sono i primi brani pubblicati dopo l’ingresso del duo nel roster di Asian Fake, sotto House of Music. La distribuzione è affidata a Sony Music Italy.
Il percorso live dei Santi Francesi
I Santi Francesi hanno vinto X Factor nel 2022 e partecipato al Festival di Sanremo 2024 con L’amore in bocca. Nello stesso anno hanno pubblicato l’EP Potrebbe non avere un peso e affrontato un tour nei club.
Il Guerrillas Tour apre ora una fase diversa, costruita attorno ai nuovi brani e a una serie di appuntamenti nei festival italiani.
Foto: Agnese Carbone