Al Bano non sarà a Sanremo 2027, né in gara né da ospite. Lo ha detto giovedì 19 novembre a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli: “Quest’anno non ho pensato minimamente di andarci, mi sono preso un anno sabbatico dal festival”.

Il Festival è stato l’ultimo argomento dell’intervista, dopo la guerra in Ucraina, con la pace che secondo Al Bano arriverà a fine primavera insieme a un concerto sulla piazza Rossa di Mosca, e dopo la patrimoniale. Sull’Ariston il cantante è netto: “Né da ospite né da super ospite”, perché per lui Sanremo vuol dire la gara.

A maggio Al Bano parlava in tutt’altro modo. Al Corriere della Sera aveva detto: “Vorrei andarci per chiudere la mia carriera sanremese, se mi invitano, ci sono”. Per questo nella nostra pagina su chi ha detto sì e chi no a Sanremo 2027 stava fra i sì: ora passa fra i no.

Quella carriera sanremese, raccolta nella scheda di Al Bano, resta per ora ferma a quindici partecipazioni, dalla prima nel 1968 all’ultima nel 2017. Il cantante ha vinto nel 1984 con Romina Power e Ci sarà, e da solo è salito sul podio nel 2007, secondo, e nel 2011, terzo.

Dopo il 2017, con gli ultimi due direttori artistici, il ritorno in gara del cantante è finito in polemica. Ad Amadeus ha rimproverato un patto non rispettato: superospite nel 2023 con Gianni Morandi e Massimo Ranieri, in cambio della gara nel 2024. A Carlo Conti ha chiesto, a Verissimo, “un po’ di educazione” per l’esclusione da Sanremo 2026.

Il nuovo direttore artistico, Stefano De Martino, annuncerà i Big venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo, in diretta su Rai 1. Il Festival andrà in scena all’Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.