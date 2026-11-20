Paola Zukar lancia la sua etichetta discografica e la chiama Reckless. La manager di Marracash, Fabri Fibra, Madame e Tiziano Ferro ha annunciato la nascita della label durante la Milano Music Week, in corso a Milano fino a domenica 22 novembre.

Reckless lavorerà su due fronti, il co-management e l’etichetta per gli artisti nuovi, come ha spiegato la stessa Paola Zukar: “È arrivato il momento di creare una label, un’etichetta nostra, qualcosa che possiamo lavorare come co-management, e artisti nuovi come etichetta.”

Paola Zukar e l’etichetta Reckless, nel nome di Ice-T e di Breakin’

Il nome arriva dall’hip hop americano degli anni Ottanta, e la manager lo racconta così: “Si chiamerà Reckless, da un brano iconico di Ice-T dal film Breakin’.”

Con Reckless la Zukar vuole ricreare il momento in cui nell’hip hop tutto era nuovo e rivoluzionario: il modo di stare sul palco e di scrivere le rime, il dj che sul palco tagliava le parti, perfino come ci si vestiva. L’obiettivo dichiarato è dare spazio a voci nuove della scena.

Paola Zukar guida Big Picture Management, l’agenzia che nel 2026 ha seguito Tiziano Ferro nel ritorno live negli stadi con STADI26.

Foto dal profilo Instagram di Paola Zukar