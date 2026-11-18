Edoardo Vianello ha ceduto il suo catalogo musicale ad ANote Rights Management, società del gruppo ANote. Da oggi, mercoledì 18 novembre, una quota delle royalties autoriali generate dal repertorio, che comprende Abbronzatissima, I Watussi e Guarda come dondolo, è all’asta sulla piattaforma ANote Music, accessibile anche agli utenti privati.

Secondo quanto annunciato dalla società, la cessione è avvenuta nel novembre 2026 con la consulenza di KPMG Advisory. L’acquisizione del catalogo e l’asta sono due passaggi distinti: dopo l’accordo con Vianello, ANote mette a disposizione degli utenti quote dei proventi autoriali delle opere incluse nell’offerta.

Catalogo di Edoardo Vianello all’asta: che cosa si acquista

Le quote danno diritto a ricevere una parte delle royalties future comprese nell’offerta, senza trasferire agli acquirenti la proprietà dei diritti sulle canzoni.

Si tratta dei proventi autoriali generati dall’utilizzo delle composizioni: dallo streaming ai passaggi radiofonici e televisivi, dalle esecuzioni dal vivo agli impieghi in film, spot e altre produzioni audiovisive. Chi acquista una o più quote partecipa agli incassi secondo le condizioni previste per il catalogo.

Il comunicato non indica il valore della cessione, la percentuale di royalties offerta né il prezzo minimo delle quote. Per il dettaglio dei diritti economici compresi e delle condizioni dell’asta, la società rimanda alla piattaforma ANote Music. La partecipazione richiede la registrazione e la verifica dell’identità.

Da Abbronzatissima alle canzoni per Rita Pavone

Il repertorio comprende alcuni dei brani più conosciuti di Vianello: oltre a Abbronzatissima, I Watussi e Guarda come dondolo, ci sono Il capello e Pinne, fucile ed occhiali.

Alla sua attività di interprete si affianca quella di autore per altri artisti. Nel catalogo rientrano infatti anche La partita di pallone e Sul cucuzzolo, portate al successo da Rita Pavone.

Il legame di queste canzoni con il pubblico non si è fermato agli anni Sessanta. Campionamenti e interpolazioni le hanno riportate in produzioni successive: Abbronzatissima in Sotto i raggi del sole di Brusco, I Watussi in Frutta malinconia di Francesco Gabbani e Il capello in Finimondo di M¥SS KETA.

Commentando l’accordo, Vianello ha dichiarato: “Queste canzoni mi hanno accompagnato lungo tutta la carriera e sono entrate nella vita di tante persone. Ho scelto ANote Music perché il suo modello inclusivo rappresenta un’apertura all’innovazione in un settore che si è sempre evoluto insieme alla tecnologia”.

ANote Music, fondata in Lussemburgo nel 2018 e operativa dal 2020, è una piattaforma per la compravendita di quote di royalties musicali. Il suo modello permette ad autori, artisti, editori ed etichette di cedere una parte dei proventi futuri dei propri repertori.

Foto: ufficio stampa ANote Music