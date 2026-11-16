Eleonora Rubini lascia la guida di Warner Records Italy. L’ha annunciato lei stessa lunedì 16 novembre con un post su Instagram: “Ho deciso di concludere la mia avventura alla guida di Warner Records Italy”. Nel messaggio non dice dove andrà.

Il bilancio della Rubini parte dal 2023: “Quando sono arrivata nel 2023 c’era tutto da costruire: guardare oggi alla forza, al mindset e ai traguardi raggiunti insieme mi rende immensamente fiera”.

Eleonora Rubini ringrazia gli artisti che hanno affidato alla label “la loro musica e la loro visione” e il team, e lascia una squadra che definisce “fortissima”, con “un 2027 pieno di musica e progetti meravigliosi pronti a brillare”. Il post si chiude con un saluto: “Ci vediamo presto, sempre lungo la strada della musica”.

A corredo del post ci sono 20 foto, e la Rubini aggiunge in coda un PS: “purtroppo 20 foto sono poche per raccontare tutto questo”.

Eleonora Rubini, da Columbia Records a Warner Records Italy

Eleonora Rubini era entrata in Warner Music Italy nell’aprile 2023 come Marketing Director Local, dopo gli anni da Head of Marketing per Columbia Records, la label di Sony Music Italy.

Con la nascita di Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, il 29 ottobre 2025, la direzione della prima label è passata a lei.

Nel roster della label sono entrati Raf e Arisa in vista di Sanremo 2026 e, ad agosto 2026, Ariete, che ha firmato con la label restando con Bomba Dischi e ha pubblicato con Angelina Mango il singolo Che Bella Vita.

Warner Records ha portato a casa nel 2026 la vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con Nicolò Filippucci. mentre la Rubini ha ricevuto il 10 novembre a Milano il premio Executive of the Year ai Billboard Italia Women in Music.

Al momento non è stato svelato chi prenderà il suo posto anche se pare sarà un nome già interno alla major. La label risponde al vicepresidente Gianluca Guido e al presidente Pico Cibelli.