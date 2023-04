Eleonora Rubini passa da Columbia/Sony a Warner Music Italy. Ricoprirà il ruolo di Director Marketing Local

Continuano le grandi manovre nella discografia italiana e ancora una volta al centro di un cambiamento significativo c’è la Warner Music Italy. Eleonora Rubini, già Head Of Marketing per Columbia Records (Sony Music Italy), entra a far parte del team di Pico Cibelli in Warner Music Italy nel ruolo centrale di Marketing Director Local.

Eleonora, oltre 10 anni di carriera nel mondo del Music Business con un ruolo determinante nei progetti di artisti come Salmo, thasup e Pinguini Tattici Nucleari, tra i tanti, andrà a rifondare il reparto marketing della nota major.

Un evento che rappresenta anche un ottimo segnale nella discografia italiana dove sempre più donne stanno andando ad occupare posizioni di rilievo. Nel farle un grosso in bocca al lupo andiamo a conoscere meglio la carriera di Eleonora Rubini.

Warner Music Italy: Conosciamo meglio Eleonora Rubini

Sin dal suo esordio nel mondo del Music Business, avvenuto più di dieci anni fa, Eleonora Rubini ha deciso di mettere la sua professionalità a servizio di un solo grande obiettivo: abbattere ogni confine in termini di creatività e innovazione, ricercando sempre nuove sfide, nuovi partner, nuove opportunità di sviluppo dei prodotti e progetti al centro delle sue strategie digitali (e non solo).

È il gennaio del 2010 quando, all’interno di Event Sound Promotion, inizia a rimboccarsi le maniche toccando da subito i diversi ambiti che ruotano attorno a un progetto musicale: dallo scouting di nuovi artisti all’organizzazione di eventi vetrina di nuovi talenti, dalla promozione di progetti discografici e live alla programmazione di veri e propri camp in cui gli artisti emergenti potevano entrare in contatto con diverse realtà del panorama discografico italiano.

Un punto di inizio, che ha da subito messo luce sul suo essere profondamente poliedrica e capace di figurarsi la direzione creativa e di sviluppo di un progetto artistico, dalla sua scoperta e in ogni fase della sua evoluzione.

Nel 2012 partecipa alla fondazione, insieme all’attuale founder e CEO della società, di imSocial, agenzia digital che in pochi anni riesce a offrire servizi in ambito digital, della comunicazione e dell’e-commerce a diversi player e artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Tra gli altri, segue tutta la comunicazione social e digital di Zucchero Sugar Fornaciari, seguendolo nei suoi World Tour e promuovendo le sue uscite discografiche.

A novembre del 2018 inizia la sua carriera all’interno di una discografica, entrando nell’organico di Sony Music Italy come Product Manager.

Dopo tre anni, nel 2021, grazie all’eccellente lavoro svolto sui progetti seguiti in ambito marketing, viene promossa a Head Of Marketing per Columbia Records (label di Sony Music Italy).

Tra i progetti seguiti in prima persona dal 2018 al 2022 ci sono tasselli importantissimi per la storia dell’urban italiano come Playlist (2018) e FLOP (2021) di Salmo, 23 6451 (2019) e c@ra++ere s?ec!@le (2022) di thasup, ma anche il lancio di progetti pop come Fuori dall’Hype (2019) e Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari.

Tra le sue doti la passione verso lo sviluppo di nuovi talenti non a caso la sua citazione preferita: “Ogni nuovo talento è una grande sfida da cogliere a braccia aperte”.

Da aprile 2023 parte una nuova e importante fase della sua carriera in Warner Music Italy.