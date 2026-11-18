Filippo Gimigliano è il nuovo Label Director di Warner Records Italy e prende il posto di Eleonora Rubini, che lunedì 16 novembre ha annunciato l’addio alla label. Classe 1992, Gimigliano arriva da Atlantic Records Italy, l’altra etichetta frontline di Warner Music Italy, dove dall’ottobre 2025 era Head of A&R.

Per la successione, Warner Music Italy, la major guidata da Pico Cibelli, ha scelto un nome di casa, ma dalla label “concorrente” sotto lo stesso tetto: fino a questa nomina Gimigliano sceglieva gli artisti per Atlantic, adesso guida Warner Records. Il Game of Thrones della discografia continua insomma.

Il nuovo direttore prende in mano una label che nel 2026 ha vinto le Nuove Proposte di Sanremo con Nicolò Filippucci e che negli ultimi mesi ha portato nel roster Raf, Arisa e Ariete.

Filippo Gimigliano, da Universal Music Italia all’A&R di Atlantic

Gimigliano ha cominciato in Universal Music Italia nella promozione discografica, poi è passato all’A&R di Polydor e Capitol Records, dove ha seguito Jovanotti, Will e Matteo Romano.

Nel febbraio 2023 Gimigliano è entrato in Warner Music Italy come A&R Manager e con la riorganizzazione dell’ottobre 2025 è diventato Head of A&R di Atlantic Records Italy, diretta da Marco Masoli.

Come A&R Gimigliano ha lavorato ai progetti di Annalisa, The Kolors, Fedez, Serena Brancale, Sal Da Vinci e al nuovo corso di Achille Lauro, oltre che a Sanremo Giovani con Clara e Angelica Bove. A settembre Billboard Italia lo ha inserito fra i dieci under 35 dell’industria musicale italiana.

Gimigliano conosce la musica anche dal palco: nel 2009 a Segrate ha fondato i Poco Di Buono, band di cui è stato il cantante, arrivata seconda con Chiara al concorso per aprire il concerto di Ligabue a San Siro e prima fra gli inediti al Festival di Macherio nel 2014.