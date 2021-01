Giulia Molino Comm’a ll’aria testo e audio.

È poco passato poco più di un anno dall’ingresso di Giulia Molino nella scuola di Amici di Maria De Filippi, programma in cui riuscì ad arrivare fino alla finalissima.

Risale invece a due mesi fa l’uscita dell’ultimo singolo della ragazza, quello che ha segnato la sua virata (definitiva?) verso il mondo del rap napoletano. Ad ottobre del 2020 usciva infatti Cchiù forte feat. Lele Blade e Hal Quartier, canzone che ha collezionato oltre 600.000 stream su Spotify.

Oggi arriva su tutte le piattaforme digitali un nuovo tassello del percorso musicale di Giulia Molino.

Giulia Molino Comm’a ll’aria testo

Il nuovo brano si intitola Comm’a ll’aria ed è fuori Virgin Records. A firmarlo la stessa Giulia insieme ad altri due artisti dell’Isola degli artisti di Carlo Avarello… Laura Di Lenola e Manuel Finotti. Alla produzione lo stesso Avarello.

Respiriamo questo vento che ci porta altrove

percorriamo il nostro tempo con una canzone

la bellezza dei tuoi occhi mi riporta a marzo

quando il pesco rifiorisce e mi godo il paesaggio

la tua schiena sembra voce per le mie parole

dove scrivo come carta ogni mia emozione

con le dita l’accarezzo poi ti voglio ancora

sento un fuoco nello stomaco che mi divora

tienimi la mano, fallo per tutta la vita

ho bisogno che sussurri che non è finita

lasciati guidare lungo questo dolce canto

siamo forti come fiori nati dall’asfalto

portami a sentire il mare e come fa rumore

quando è notte non c’è spazio per le mie paure

quando il buio spegne il sole eppure basta poco

per riaccendere la luce con un solo bacio

Sai vorrei averti accanto in questa notte strana

perché sei comm’ o ciel in copp’ o mare chiar

dove affoghiamo sempre per poi risalire su

e si te cerc’ comm’a ll’aria è perché lo vuoi anche tu

Ogni volta che sorridi qui torna il sereno

sei quel brivido nella schiena che sale

e temo di non essere abbastanza

ma un errore può insegnare solo se vissuto

ti scrivo tra le mura di una stanza

e capisco che di noi non posso fare senza

ti disegno nella mente con mille colori

mi restituisci l’aria con i tuoi respiri

ferma la tua bocca adesso qui sopra il mio petto

ma guardati sei bello pure quando dai di matto

quando crolla ogni certezza prendimi per mano

per la gola invece quando non ci resistiamo

impazzisco se mi accenni quel mezzo sorriso

spegni incendi, viaggio dall’inferno al paradiso

sai coccole al mattino dentro al nostro letto

mentre fai parlare amore con un solo sguardo

Sai vorrei averti accanto in questa notte strana

perché sei comm’ o ciel in copp’ o mare chiar

dove affoghiamo sempre per poi risalire su

e si te cerc’ comm’a ll’aria è perché lo vuoi anche tu

Vieni via con me in questa notte strana

non importa dove ma tu mostrami la strada

e se ti sfioro vedo brividi sulla tua pelle chiara

l’odore che più amore, quello che io chiamo casa

sei comm’o ciel in copp’ o mare chiar

dove affoghiamo sempre e risaliamo su

e si te cerc’ comm’a ll’aria è perché lo vuoi vuoi anche tu

Sai vorrei averti accanto in questa notte strana

perché sei comm’ o ciel in copp’ o mare chiar

dove affoghiamo sempre per poi risalire su

e si te cerc’ comm’a ll’aria è perché lo vuoi anche tu