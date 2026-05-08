La classifica EarOne della settimana 19 del 2026 vede salire in vetta Al mio paese, il brano che vede insieme Serena Brancale, Levante e Delia (Isola degli Artisti/Warner). Altro dato importante della settimana è la presenza in Top 50 di Achille Lauro con tre brani in chart: Comuni immortali, Perdutamente e In viaggio verso il paradiso.

Il podio della classifica EarOne settimana 19 2026

Sul podio dell’Airplay italiano, dietro Brancale-Levante-Delia, c’è Harry Styles con American Girls (Sony Music), in salita di sei posizioni. Terza posizione per The Kolors con Rolling Stones (Atlantic/Warner), che resta in heavy rotation perdendo solo una posizione rispetto alla settimana precedente.

Quarta posizione per Lady Gaga e Doechii con Runway (EMI Records/Universal, +2), mentre a chiudere la top 5 è Samurai Jay con Ossessione (Island Records/Universal, -2).

Le nuove entrate e i movimenti più forti della settimana 19

Sono cinque le nuove entrate nella top 50 della settimana. Sayf arriva alla 13 con Buona domenica (Atlantic/Warner), Achille Lauro entra alla 17 con Comuni immortali (Atlantic/Warner Records), Gaia debutta alla 22 con Bossa nostra (Columbia/Sony Music), Fulminacci alla 24 con Maledetto me (Maciste Dischi/Warner Records) e Madonna insieme a Sabrina Carpenter alla 30 con Bring Your Love (Warner).

Più giù, alla 38, debuttano i Maroon 5 con Heroine (EMI Records/Universal Music).

La salita più forte della settimana è quella di Madame e Marracash con Volevo capire con Marracash (Sugar Music), che guadagna sette posizioni e si piazza alla 10.

In direzione opposta, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar (Sugar Music) perdono sei posizioni e si trovano alla 7.

Il caso Achille Lauro: tre brani in chart

Il caso più forte della settimana 19 è quello di Achille Lauro: tre brani diversi in classifica con dinamiche radiofoniche completamente opposte. Comuni immortali è la nuova entrata della settimana (17), Perdutamente sale di sei posizioni (49), mentre In viaggio verso il paradiso registra il calo più ampio della top 50, con 33 posizioni perse che lo portano alla 48.