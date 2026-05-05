5 Maggio 2026
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5 Maggio 2026

Coez per Zerocalcare: Ci vuole una laurea è il brano della nuova serie Netflix Due Spicci

Dall'8 luglio Coez torna live con From the Rooftop.

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Coez fotografato da Tommy Biagetti per il singolo Ci vuole una laurea, dalla colonna sonora di Due Spicci di Zerocalcare.
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Testo e significato di Ci vuole una laurea, il nuovo singolo di Coez, in uscita venerdì 8 maggio con produzione di Golden Years. Il brano accompagna il trailer e la colonna sonora di Due Spicci, la nuova serie di animazione di Zerocalcare in arrivo su Netflix il 27 maggio.

Per Coez si tratta del primo singolo del 2026 dopo la collaborazione con JULI. Il brano arriva subito prima dell’estate, anticipando il ritorno live: dall’8 luglio l’artista riporta sul palco il progetto From the Rooftop, nato nel 2015 per rileggere in versione intima alcuni brani del suo repertorio insieme a cover legate al suo percorso. Il tour, denominato Coez Live 2026 – From the Rooftop, attraverserà luoghi all’aperto.

Ci vuole una laurea è prodotto da Golden Years e si lega tematicamente all’attesissima serie tv. Due Spicci è scritta e diretta da Zerocalcare, prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con BAO Publishing: arriva su Netflix il 27 maggio.

CoezCi vuole una laurea: il significato del brano

Sul piano del tema, Ci vuole una laurea ragiona su come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili.

Il brano accompagna le storie raccontate in Due Spicci, dove i protagonisti si trovano a dover far quadrare ambizioni personali, relazioni e responsabilità: il titolo stesso suggerisce con ironia che imparare a stare nelle relazioni richiede più studio di una qualunque università.

È la prima collaborazione musicale tra Coez e Zerocalcare. Il fumettista romano ha già firmato per Netflix le serie animate Strappare lungo i bordi (2021) e Questa è la fine (2023); di Due Spicci è creatore, sceneggiatore e regista. Coez, anche lui romano, racconta da anni nei suoi brani temi vicini a quelli della serie: lavori precari, amicizie che cambiano, scelte continuamente rimandate.

Il singolo esce due settimane prima dell’arrivo della serie e accompagna il trailer.

Il testo di Ci vuole una laurea

Il testo di Ci vuole una laurea sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 8 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Ci vuole una laurea (from the Netflix Series “Due Spicci”)
Artista: Coez
Produzione: Golden Years
Data uscita singolo: 8 maggio 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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