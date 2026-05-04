Lamante torna con il secondo album Non dico addio, in uscita il 7 maggio per Artist First. A due anni dall’esordio con In memoria di, il nuovo disco segna un cambio netto nel suono e nel modo di scrivere.

Ad anticiparlo sono stati i brani Un canto nuovo, Ritorneremo a guardare il cielo e Governatevi. Il progetto è stato scritto interamente da lei e prodotto insieme a Taketo Gohara.

Il nuovo album di Lamante: Non dico addio

Dopo un primo disco costruito attorno al tema della perdita, questo lavoro si muove in un’altra direzione. Non prova a spiegare quel dolore, ma lo affronta direttamente.

Cambia anche il suono. Spariscono in gran parte chitarre elettriche e fiati, mentre entrano strumenti come organo, harmonium e archi. Una scelta precisa, legata a una ricerca timbrica più intima e meno rock.

La scrittura: meno parole, più immagini

Dopo l’album d’esordio, Giorgia Pietribiasi racconta di aver perso un riferimento centrale: le parole. Al loro posto arrivano immagini ricorrenti, simboli e visioni che finiscono dentro le nuove canzoni.

I primi tentativi in studio non funzionano. I brani restano sospesi, senza una direzione chiara. Il punto di svolta arriva nel confronto con Taketo Gohara, che individua un filo comune: un lutto mai risolto che attraversa tutto il materiale.

Dove è nato il disco

Da lì la scelta è radicale: lasciare da parte le registrazioni iniziali e ripartire. Il disco prende forma lontano dallo studio, in Veneto, nei luoghi d’origine dell’artista.

Le sessioni si spostano nella Chiesa di San Francesco di Schio. Qui Lamante registra portando con sé oggetti costruiti nel tempo: l’uovo di struzzo, l’uccello rosso, l’armatura, le croci, le reliquie con i capelli. Elementi che entrano nel processo creativo insieme alla musica.

Chi è Lamante

Lamante è il progetto di Giorgia Pietribiasi, classe 1999, originaria di Schio. Cantautrice e artista visiva, si muove tra musica e immagine fin dagli inizi.

Nel 2023 arriva alla finale di Musicultura con L’ultimo piano, vincendo il Premio Nuovo IMAIE. Nel 2024 pubblica l’album In memoria di, che ottiene diversi riconoscimenti tra critica e premi di settore.

Negli ultimi due anni ha costruito anche un’attività live continua, tra aperture importanti e tour in tutta Italia.

Il percorso prima del secondo album

Dopo l’esordio, arrivano collaborazioni e riconoscimenti: finalista delleTarghe Tenco (Opera Prima) ai premi Rockit e Rockol. Lavora con artisti come Levante e Paolo Benvegnù, portando avanti parallelamente concerti e nuova scrittura.

I singoli usciti nel 2026 anticipano questo secondo capitolo, che segna un passaggio chiaro nel suo percorso.

Il tour 2026: le prime date

Dopo l’uscita del disco, Lamante tornerà dal vivo con un nuovo tour organizzato da Locusta Booking. Si parte il 23 maggio dal MI AMI Festival di Milano.

23 maggio – Milano, MI AMI

29 maggio – Roma, Spring Attitude Festival

13 giugno – Forno (MS), Musica sulle Apuane

5 luglio – Recanati (MC), Memorabilia Festival

10 luglio – Firenze, Ultravox

11 luglio – Santa Sofia (FC), Rumors Festival

16 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

24 luglio – Corigliano d’Otranto (LE), SEI Festival

26 luglio – Conversano (BA), Casa delle Arti

30 luglio – Monteverdi Marittimo (PI), Musicastrada

31 luglio – Bagnacavallo (RA), 80° anniversario del suffragio universale

1 agosto – Gradisca d’Isonzo (GO), Onde Mediterranee

19 settembre – Tonadico (TN), Saz in Town

Il calendario è in aggiornamento.

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Immagine di copertina di Rose Mihman