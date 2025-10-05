Premio Tenco 2025, un’edizione dedicata alla Memoria: tutti i vincitori, i premi e gli ospiti

Dal 23 al 25 ottobre 2025 il Teatro Ariston di Sanremo torna a ospitare la Rassegna della Canzone d’Autore, il prestigioso Premio Tenco, che quest’anno sarà dedicato al tema “Con la memoria”.

Tre serate speciali, grandi nomi e un filo conduttore che lega musica, storia e impegno civile.

Dal 1974 il Premio Tenco rappresenta a modo suo la canzone d’autore italiana. Quest’anno il tema scelto, Con la memoria, invita a riflettere sul valore del ricordo come strumento di identità collettiva. Come spiega il direttore artistico Sergio Secondiano Sacchi: “La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva. In un periodo storico in cui la memoria è sempre più fragile, la musica può restituirle forza e significato“.

I Premi Tenco 2025 alla carriera

Il Premio Tenco alla carriera sarà consegnato a cinque grandi protagonisti della musica d’autore: Baustelle, Goran Bregovic, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Cinque percorsi artistici diversi, accomunati da coerenza, ricerca e impegno culturale.

Il Premio Tenco all’Operatore Culturale andrà a Tito Schipa Jr., mentre il Premio Yorum, istituito con Amnesty International Italia, sarà dedicato alla memoria del poeta e attivista palestinese Refaat Alareer, ucciso insieme alla sua famiglia nel 2023 a Gaza. Il riconoscimento verrà ritirato dal Grup Yorum.

Il Premio SIAE sarà assegnato a Mimmo Locasciulli per i cinquant’anni della sua iscrizione alla società con la celebre Canzone di sera.

Le Targhe Tenco 2025: ecco tutti i vincitori

Accanto ai premi alla carriera, il palco dell’Ariston accoglierà anche i vincitori delle Targhe Tenco 2025, riconoscimento che dal 1984 celebra i migliori dischi di canzone d’autore. Questi i vincitori:

Migliore album in assoluto: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Volevo essere un duro – Migliore canzone singola: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Volevo essere un duro – Migliore album opera prima: Mi Piace – Anna Castiglia

Mi Piace – Migliore album di interprete: Kaleidoscope – Ginevra Di Marco

Kaleidoscope – Migliore album in dialetto: Furèsta – La Niña

Furèsta – Migliore album a progetto: Pagani per Pagani – prodotto da Caroline Pagani

Le opere sono state votate da una giuria composta da giornalisti e operatori del settore, indipendente dal Direttivo del Club Tenco.

Le serate al Teatro Ariston e gli ospiti 2025

A condurre le tre serate saranno Lorenzo Luporini e Antonio Silva (23 ottobre), Silvia Boschero e Antonio Silva (24 ottobre), e infine Andrea Scanzi con Antonio Silva (25 ottobre).

Tra gli ospiti confermati: Simone Cristicchi con Gnu Quartet, Pierdavide Carone, Omar Pedrini con Massimo Priviero, Emma Nolde, LaMante, Ricky Portera, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Gianni Coscia, Alessio Lega, Moni Ovadia, Michele Gazich, Giovanna Famulari, Scraps Orchestra e molti altri.

Gli eventi collaterali e la masterclass su Lucio Dalla

La rassegna si aprirà il 22 ottobre con una masterclass per le scuole dedicata a Lucio Dalla, con la partecipazione di Daniele Caracchi (Fondazione Lucio Dalla), Bruno Sconocchia (Presidente AssoConcerti), Pierdavide Carone e Ricky Portera. Moderano Marika Amoretti e Stefano Senardi.

Durante la stessa giornata, al Cinema Ritz, verrà proiettato il film documentario Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta, dedicato al concerto evento dei tre artisti romani.

Biglietti e informazioni

Le prevendite per le tre serate sono disponibili su clubtenco.it, aristonsanremo.com e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00).