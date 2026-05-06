Testo e significato di Burrocacao, il nuovo singolo di Fausto Lama, in uscita venerdì 8 maggio. Il brano è il terzo capitolo del percorso solista del cantautore, dopo A tanto così e giovani bukowski, e arriva pochi giorni prima del suo debutto live da solista.

Il pezzo è già disponibile in pre-save sulle piattaforme digitali e segna un altro tassello del progetto che Fausto Lama sta costruendo brano dopo brano nel corso del 2026, dopo gli anni con i Coma_Cose.

Fausto Lama – Burrocacao : il significato del brano

Burrocacao ragiona sul modo in cui oggi nascono, si consumano ed esauriscono le relazioni. Non una storia d’amore in senso classico ma il ritratto di una condizione diffusa: incontri che sembrano importanti e distanze che si creano nel giro di poche ore, legami intensi e fragili insieme.

Il punto centrale del brano è il concetto di “fast love”, che Fausto Lama propone come naturale prosecuzione di un linguaggio già diffuso: dopo il fast food e il fast fashion, l’idea è che sia arrivata anche un’era del “fast love”, in cui tutto accade velocemente e velocemente svanisce.

L’artista descrive così la genesi del pezzo: “Il brano è una poesia scritta di getto che galleggia su una musica dolce e suggestiva che sembra quasi essere onomatopea di una notte di passione che si è bruciata troppo in fretta. Per tutti i cuori solitari e gli indecisi cronici: questo è il brano che fa per voi”.

La scrittura di Fausto Lama continua a muoversi tra osservazione e racconto: immagini semplici e riconoscibili che si aprono a una dimensione condivisa, dove il singolo dettaglio (un burrocacao, un dettaglio fisico minuto) diventa il punto di entrata in un sentimento più ampio.

Il debutto live solista al festival di Milano

L’uscita di Burrocacao precede di poche settimane il debutto live solista di Fausto Lama: la prima data del progetto è in programma sabato 23 maggio al Mi Ami Festival, prima tappa di una serie di appuntamenti estivi che porteranno il cantautore a portare per la prima volta sul palco i brani del nuovo percorso.

Il testo di Burrocacao

Il testo di Burrocacao sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 8 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Burrocacao

Artista: Fausto Lama

Data uscita: 8 maggio 2026