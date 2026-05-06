7 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
7 Maggio 2026

Fausto Lama torna con Burrocacao, una ballad sul fast love

Il nuovo singolo del cantautore esce venerdì 8 maggio. A fine mese il debutto live solista a Milano.

News di All Music Italia
Fausto Lama in primo piano, foto promozionale del singolo Burrocacao.
Condividi su:

Testo e significato di Burrocacao, il nuovo singolo di Fausto Lama, in uscita venerdì 8 maggio. Il brano è il terzo capitolo del percorso solista del cantautore, dopo A tanto così e giovani bukowski, e arriva pochi giorni prima del suo debutto live da solista.

Il pezzo è già disponibile in pre-save sulle piattaforme digitali e segna un altro tassello del progetto che Fausto Lama sta costruendo brano dopo brano nel corso del 2026, dopo gli anni con i Coma_Cose.

Fausto LamaBurrocacao: il significato del brano

Burrocacao ragiona sul modo in cui oggi nascono, si consumano ed esauriscono le relazioni. Non una storia d’amore in senso classico ma il ritratto di una condizione diffusa: incontri che sembrano importanti e distanze che si creano nel giro di poche ore, legami intensi e fragili insieme.

Il punto centrale del brano è il concetto di “fast love”, che Fausto Lama propone come naturale prosecuzione di un linguaggio già diffuso: dopo il fast food e il fast fashion, l’idea è che sia arrivata anche un’era del “fast love”, in cui tutto accade velocemente e velocemente svanisce.

L’artista descrive così la genesi del pezzo: “Il brano è una poesia scritta di getto che galleggia su una musica dolce e suggestiva che sembra quasi essere onomatopea di una notte di passione che si è bruciata troppo in fretta. Per tutti i cuori solitari e gli indecisi cronici: questo è il brano che fa per voi”.

La scrittura di Fausto Lama continua a muoversi tra osservazione e racconto: immagini semplici e riconoscibili che si aprono a una dimensione condivisa, dove il singolo dettaglio (un burrocacao, un dettaglio fisico minuto) diventa il punto di entrata in un sentimento più ampio.

Il debutto live solista al festival di Milano

L’uscita di Burrocacao precede di poche settimane il debutto live solista di Fausto Lama: la prima data del progetto è in programma sabato 23 maggio al Mi Ami Festival, prima tappa di una serie di appuntamenti estivi che porteranno il cantautore a portare per la prima volta sul palco i brani del nuovo percorso.

Cover del singolo Burrocacao di Fausto Lama: una saponetta cacao su vassoio d'argento, sfondo rosso.

Il testo di Burrocacao

Il testo di Burrocacao sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì 8 maggio, giorno di uscita del singolo.

Crediti del brano

Titolo: Burrocacao
Artista: Fausto Lama
Data uscita: 8 maggio 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

All Music Italia

Articoli più letti

Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 1

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Riccardo Stimolo durante il Serale di Amici 25 3

Riccardo Stimolo, Amici 25 e la paura di tornare a fare l’elettricista: quando fuori non c’è un contratto discografico
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 4

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 5

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, sul palco con microfono in mano durante un evento, foto a corredo dell'articolo sulla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona 6

Massimiliano Longo (All Music Italia) assolto dal Tribunale di Ancona: la sentenza che riconosce il diritto di cronaca anche senza Ordine
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luciano Ligabue in concerto durante il tour europeo 2026 a Barcellona 8

Ligabue inaugura l’Unipol Dome e chiude la prima fase del tour 2026
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 10

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile

Cerca su A.M.I.