8 Aprile 2026
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8 Aprile 2026

Fausto Lama torna da solista con Giovani Bukowski: una generazione intossicata di appartenenza

In uscita venerdì 10 aprile, il nuovo singolo prosegue il percorso solista dell'artista.

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Fausto Lama, foto ufficiale per il singolo Giovani Bukowski 2026
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Fausto Lama, Giovani Bukowski: testo e significato del nuovo singolo in uscita venerdì 10 aprile. Il brano, secondo capitolo del suo percorso solista, smonta la retorica dello sballo notturno per trasformarla in una fotografia generazionale lucida e disincantata, puntando il dito contro le vere dipendenze contemporanee: l’approvazione, la performance e la paura di restare fuori dalle dinamiche di gruppo.

Dopo anni di lavoro condiviso con i Coma Cose e l’apertura del suo progetto individuale all’inizio del 2026, l’artista sceglie una scrittura diretta e agrodolce. La produzione indie pop accompagna un testo che usa la notte tra amici come pretesto narrativo. Sotto la superficie brillante del ritornello si muove però un sottotesto amaro: la difficoltà di sottrarsi a un meccanismo sociale che si ripete all’infinito, dove l’eccesso diventa l’unico linguaggio condiviso per sentirsi parte di qualcosa.

Il significato di “Giovani Bukowski”

Il brano non è un inno alla trasgressione, ma un’analisi chirurgica del vuoto che si nasconde dietro le apparenze. Fausto Lama racconta una condizione sospesa tra il desiderio di evasione e la frustrazione di chi si accorge di recitare una parte. La solitudine di chi prova a cambiare emerge in contrasto con un ambiente che si spegne nella ripetitività.

È lo stesso cantautore a spiegare la genesi e l’urgenza del pezzo:

“Questa canzone non parla di droga. Parla di te quanto di me. Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci. Viviamo in un mondo intossicato da una positività che la maggior parte delle volte è solo scenografia, e spesso empatizziamo cose che nemmeno ci interessano pur di ‘appartenere’. Giovani Bukowski parla di chi vuole evolvere da un ambiente che si spegne nella ripetitività e della solitudine di chi fa del cambiamento la propria normalità”.

Copertina del singolo Giovani Bukowski di Fausto Lama

Fausto Lama, “Giovani Bukowski”: il testo

Il testo completo del brano sarà disponibile su questa pagina a partire da venerdì 10 aprile, in concomitanza con l’uscita ufficiale del singolo sulle piattaforme digitali.

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