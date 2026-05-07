7 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
7 Maggio 2026

Raia, Potremmo essere noi: il nuovo singolo nato dal racconto di un amico

Il singolo anticipa l'album A cuore nudo fuori dal 15 maggio.

News di All Music Italia
Raia in una foto promozionale del nuovo singolo Potremmo essere noi, fotografato da Valentino Riccio.
Condividi su:

Raia esce venerdì 8 maggio con Potremmo essere noi, il nuovo singolo per Courage Live con distribuzione ADA Music. Il brano, in rotazione radiofonica e in digital download, anticipa l’album A cuore nudo, fuori una settimana dopo, il 15 maggio.

Classe ’96, Raia è un cantautore campano che fonde sensibilità pop e scrittura d’autore. Il debutto avviene nel 2022 con Cerchio Perfetto e Cosa siamo Per Davvero.

Negli anni successivi apre i concerti a Milano e Roma di Fabrizio Moro, viene scelto dalla produzione dei Coldplay per il video-tributo a Napoli girato allo Stadio Maradona e vince il Festival della Canzone Italiana in Belgio, dove riceve il premio da Diodato per il suo brano “Cosa siamo per davvero”.

Nel 2025 ha pubblicato tre brani: Oceani di parole, L’astronauta e Caro bimbo.

Raia – Potremmo essere noi, il nuovo singolo

Il brano nasce da una conversazione come spiega il cantautore stesso: “Potremo essere noi nasce dopo un lungo viaggio in auto, durante il quale un caro amico mi ha raccontato un amore estivo diventato qualcosa di profondo, capace di dargli finalmente pace”, racconta Raia. “Mi ha colpito così tanto che, appena tornati, ho scritto la canzone di getto.”

Sul metodo di scrittura, l’artista aggiunge: “Ho osservato molto le persone intorno a me mentre scrivevo, mi sono impersonificato in loro e quello che ne è uscito è un insieme di emozioni provenienti da più fronti.”

Potremmo essere noi è una power ballad pop-cantautorale, primo brano del nuovo album di Raia, A cuore nudo, in uscita il 15 maggio per Courage live con distribuzione ADA.

Foto di Valentino Riccio

All Music Italia

Articoli più letti

Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 1

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Riccardo Stimolo durante il Serale di Amici 25 3

Riccardo Stimolo, Amici 25 e la paura di tornare a fare l’elettricista: quando fuori non c’è un contratto discografico
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 4

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 5

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, sul palco con microfono in mano durante un evento, foto a corredo dell'articolo sulla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona 6

Massimiliano Longo (All Music Italia) assolto dal Tribunale di Ancona: la sentenza che riconosce il diritto di cronaca anche senza Ordine
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luciano Ligabue in concerto durante il tour europeo 2026 a Barcellona 8

Ligabue inaugura l’Unipol Dome e chiude la prima fase del tour 2026
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026
Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia sul palco durante l’annuncio di Una Nessuna Centomila 2026 all’Arena di Verona 10

Ligabue presenta l'inedito “Nessuno è di qualcuno” e annuncia il ritorno di Una Nessuna Centomila

Cerca su A.M.I.