Raia esce venerdì 8 maggio con Potremmo essere noi, il nuovo singolo per Courage Live con distribuzione ADA Music. Il brano, in rotazione radiofonica e in digital download, anticipa l’album A cuore nudo, fuori una settimana dopo, il 15 maggio.

Classe ’96, Raia è un cantautore campano che fonde sensibilità pop e scrittura d’autore. Il debutto avviene nel 2022 con Cerchio Perfetto e Cosa siamo Per Davvero.

Negli anni successivi apre i concerti a Milano e Roma di Fabrizio Moro, viene scelto dalla produzione dei Coldplay per il video-tributo a Napoli girato allo Stadio Maradona e vince il Festival della Canzone Italiana in Belgio, dove riceve il premio da Diodato per il suo brano “Cosa siamo per davvero”.

Nel 2025 ha pubblicato tre brani: Oceani di parole, L’astronauta e Caro bimbo.

Raia – Potremmo essere noi, il nuovo singolo

Il brano nasce da una conversazione come spiega il cantautore stesso: “Potremo essere noi nasce dopo un lungo viaggio in auto, durante il quale un caro amico mi ha raccontato un amore estivo diventato qualcosa di profondo, capace di dargli finalmente pace”, racconta Raia. “Mi ha colpito così tanto che, appena tornati, ho scritto la canzone di getto.”

Sul metodo di scrittura, l’artista aggiunge: “Ho osservato molto le persone intorno a me mentre scrivevo, mi sono impersonificato in loro e quello che ne è uscito è un insieme di emozioni provenienti da più fronti.”

Potremmo essere noi è una power ballad pop-cantautorale, primo brano del nuovo album di Raia, A cuore nudo, in uscita il 15 maggio per Courage live con distribuzione ADA.

Foto di Valentino Riccio