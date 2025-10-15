Raia, “Caro Bimbo”: una lettera musicale che diventa simbolo di speranza e impegno sociale con Salvagente Italia

Il cantautore Raia è tornato con un brano dal forte impatto emotivo, un dialogo sincero con se stesso e con le nuove generazioni, intitolato Caro Bimbo.

Fuori da giovedì 15 ottobre su tutte le piattaforme digitali il brano, pubblicato su etichetta Ourtime, è stato scelto da Salvagente Italia, organizzazione no profit impegnata nella diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione in età pediatrica, come simbolo della propria missione sociale.

Con Caro Bimbo, Raia firma una canzone intima e potente, capace di parlare al cuore con la delicatezza di chi osserva la vita da dentro.

Un brano che nasce come una lettera al sé bambino, ma che si trasforma in un messaggio universale di speranza, forza e consapevolezza.

Il significato del brano raccontato da Raia

“Caro Bimbo è un messaggio di speranza rivolto a un bambino, simbolo del futuro” — racconta l’artista.

“È un invito a credere nei propri sogni, a non lasciarsi piegare dalle difficoltà e a scegliere con coraggio di “splendere” e vivere nel giusto. È un inno alla responsabilità individuale, al potere dell’amore e alla possibilità di costruire un mondo migliore partendo dalla luce interiore di ciascuno. La dedico a tutti quei bambini che oggi si trovano nel posto sbagliato.”

La collaborazione con Salvagente Italia

Una scelta che unisce musica e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela dei bambini.

Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia, spiega:

“Abbiamo scelto di sposare il brano Caro Bimbo perché racconta, con delicatezza e forza insieme, quel bisogno di protezione, ascolto e presenza che è al cuore della nostra missione.

In queste note c’è il senso più profondo di ciò che facciamo ogni giorno con Salvagente: prenderci cura di chi ha bisogno e restituire fiducia a chi l’ha persa.



Raia, con la sua sensibilità artistica e umana, è la voce giusta per rappresentarci in questo momento.

Questo è solo il primo passo: insieme costruiremo nuovi progetti e iniziative che uniscano musica e impegno sociale.”

Queste le parole di Raia: “ Non mi era mai capitato di collaborare con un ente di tale spessore.

Sapere che il mio brano ha dato il via a questa sinergia ripaga tutto il lavoro fatto in studio. La loro missione mi ha colpito sin da subito e non vedo l’ora di iniziare questo percorso di condivisione insieme.”