15 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
15 Ottobre 2025

Raia, “Caro Bimbo”: una lettera musicale che diventa simbolo di speranza e impegno sociale con Salvagente Italia

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 ottobre 2025

News di All Music Italia
Raia presenta Caro Bimbo, il nuovo singolo scelto da Salvagente Italia come simbolo della sua missione
Condividi su:

Il cantautore Raia è tornato con un brano dal forte impatto emotivo, un dialogo sincero con se stesso e con le nuove generazioni, intitolato Caro Bimbo.

Fuori da giovedì 15 ottobre su tutte le piattaforme digitali il brano, pubblicato su etichetta Ourtime, è stato scelto da Salvagente Italia, organizzazione no profit impegnata nella diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione in età pediatrica, come simbolo della propria missione sociale.

Con Caro Bimbo, Raia firma una canzone intima e potente, capace di parlare al cuore con la delicatezza di chi osserva la vita da dentro.
Un brano che nasce come una lettera al sé bambino, ma che si trasforma in un messaggio universale di speranza, forza e consapevolezza.

Raqia Caro Bimbo copertina

Il significato del brano raccontato da Raia

Caro Bimbo è un messaggio di speranza rivolto a un bambino, simbolo del futuro” — racconta l’artista.

È un invito a credere nei propri sogni, a non lasciarsi piegare dalle difficoltà e a scegliere con coraggio di “splendere” e vivere nel giusto. È un inno alla responsabilità individuale, al potere dell’amore e alla possibilità di costruire un mondo migliore partendo dalla luce interiore di ciascuno. La dedico a tutti quei bambini che oggi si trovano nel posto sbagliato.

La collaborazione con Salvagente Italia

Il brano è stato scelto da Salvagente Italia — organizzazione no profit impegnata nella diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione in età pediatrica — come simbolo della propria missione.
Una scelta che unisce musica e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela dei bambini.

Mirko Damasco, presidente di Salvagente Italia, spiega:

“Abbiamo scelto di sposare il brano Caro Bimbo perché racconta, con delicatezza e forza insieme, quel bisogno di protezione, ascolto e presenza che è al cuore della nostra missione.
In queste note c’è il senso più profondo di ciò che facciamo ogni giorno con Salvagente: prenderci cura di chi ha bisogno e restituire fiducia a chi l’ha persa.

Raia, con la sua sensibilità artistica e umana, è la voce giusta per rappresentarci in questo momento.
Questo è solo il primo passo: insieme costruiremo nuovi progetti e iniziative che uniscano musica e impegno sociale.”

Queste le parole di Raia: “Non mi era mai capitato di collaborare con un ente di tale spessore.

Sapere che il mio brano ha dato il via a questa sinergia ripaga tutto il lavoro fatto in studio. La loro missione mi ha colpito sin da subito e non vedo l’ora di iniziare questo percorso di condivisione insieme.”

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 5

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Amici 25 pagelle terza puntata 6

Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 9

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Marco Mengoni Live in Europe 2025, la scaletta del concerto e tutte le canzoni 10

Marco Mengoni continua il suo viaggio europeo con un live monumentale: la scaletta completa del tour “Live in Europe 2025”

Cerca su A.M.I.