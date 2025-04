Un addio che resta nel cuore: “Oceani di parole” è il nuovo singolo di Raia

RAIA torna con una nuova canzone che mette in musica la parola “fine”. Ma non è una resa. È un saluto gentile, malinconico, pieno di consapevolezza. Il brano si intitola Oceani di parole ed esce venerdì 4 aprile su etichetta Ourtime.

RAIA – OCEANI DI PAROLE: IL NUOVO SINGOLO

Oceani di parole è una canzone che racconta un amore finito ma mai del tutto sparito. Un legame che ha cambiato forma ma che continua a esistere nei ricordi.

Raia, con un timbro intimo e parole dirette, costruisce una ballad pop malinconica ma delicata, che lascia il segno. Il brano è stato scritto a sei mani con Febo e Marco Guazzone.

Una produzione minimale e sincera, tra archi, chitarre acustiche e synth leggeri, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo sospeso tra passato e presente.

«Vorrei trasmettere la malinconia che si crea quando si perde la persona amata – racconta Raia – Rimangono immagini positive, istantanee dolcissime del passato, senza soffermarsi sugli aspetti tristi del distacco. L’amore, nei ricordi, resta eterno.»

CHI È RAIA

Pasquale Raia, classe 1996, nasce a Scafati (SA). Inizia a studiare pianoforte e canto a 12 anni seguendo le orme della madre. Nel 2017 fonda la band tributo ai Coldplay Colorplay e si laurea in canto pop al Conservatorio di Salerno.

Nel frattempo partecipa a Mezzogiorno in famiglia su Rai 1 e recita nella fiction È arrivata la felicità (Rai 2). Dopo le prime esperienze live, nel 2022 apre due date del tour di Fabrizio Moro al Forum di Assago e al Palazzo dello Sport di Roma.

Nello stesso anno pubblica i singoli Cerchio perfetto e Cosa siamo per davvero, seguiti nel 2023 da Pezzo poetico e Ora.

Nel 2024 Raia è protagonista del cortometraggio ufficiale dei Coldplay Tutto passa – A tribute to Napoli, diretto da Stillz, in cui canta The Scientist in Piazza del Plebiscito.

Con Oceani di parole, l’artista torna con una ballata che racconta l’amore con la voce di chi ha vissuto, sentito e scelto di restare vero.