Raia torna con una ballad pop

A distanza di circa 5 mesi dall’uscita del singolo “Pezzo poetico“, un brano senza peli sulla lingua contenente anche elementi di critica verso la discografia (qui la nostra intervista) torna Raia con “Solo per te“.

Pasquale Raia è nato a Scafati in provincia di Salerno il 4 gennaio 1996. A 12 anni inizia a studiare pianoforte e canto seguendo le orme della madre.

Nel 2017 frequenta un corso di musical di 3 anni a Roma con i docenti Marco Manca, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone. Contemporaneamente si iscrive al conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno dove consegue la laurea magistrale in canto pop (nel 2021) e incomincia a farsi spazio nel panorama musicale Campano.

Nel 2022 Raia è stato l’opening-act dei due importanti appuntamenti conclusivi de “LA MIA VOCE TOUR 2022” di Fabrizio Moro: il 18 dicembre al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA.

Il cantautore e polistrumentista campano dopo aver lanciato “Cerchio Perfetto”, “Cosa siamo Per Davvero”, “Ora” e “Pezzo Poetico” tra il 2022 e il 2023, Raia sceglie di parlare d’amore e di farlo in modo intimo con questa nuova canzone.

Fuori dall’1 dicembre 2023 per Mind the Gap con distribuzione ADA Music Italy, “Solo per te” è una ballad pop dove l’amore e la protezione per la persona amata vengono messi in primo piano. Raia spiega: “L’elemento principale di questo brano è l’energia in continuo crescendo dall’inizio alla fine”.

L’artista attualmente è impegnato a realizzare il suo album.

RAIA SOLO PER TE TESTO

Seguirò l’ombra del tempo

Seguirò i tuoi passi lento

E sarò vigile e attento

Per proteggerti da ogni minuto spento

Per te che sei il culmine

Del mio viaggio in questo universo

Sarò il tuo giorno quando

Tu sarai notte stanca

Bussola nei miei labirinti senza via d’uscita

Solo per te le favole

Imparerei anche a scriverle

Solo con te ora il futuro

Non fa più paura

E mi ricorderai che nella vita mai

Ci sono giorni bui a prescindere

Che un viso che cos’è senza le lacrime

Non c’è vittoria senza prima perdere

E per te sono rimasto

E per te non sarò mai stanco

E saprò disegnare un po’

Per dipingerti un mondo diverso

Lontano da questo

Bisogno di eccesso

Riparto di nuovo riparto da te

Solo per te le favole

Imparerei anche a scriverle

Solo con te ora il futuro

Non fa più paura

E mi ricorderai che nella vita mai

Ci sono giorni bui a prescindere

Che un viso che cos’è senza le lacrime

Non c’è vittoria senza prima perdere

E sai che andremo lontano solo se resistiamo

Che solo insieme siamo forti quanto un uragano

Che riscriviamo la storia in una notte d’inverno

Sei tu che illumini il mio tutto quando è buio pesto

Solo per te le favole

Imparerei anche a scriverle

Solo con te ora il futuro

Non fa più paura

E mi ricorderai che nella vita mai

Ci sono giorni bui a prescindere

Che un viso che cos’è senza le lacrime

Non c’è vittoria senza prima perdere

E riscriviamo la storia in una notte d’inverno

Sei tu che illumini il mio tutto quando è buio