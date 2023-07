Raia videointervista “In Pezzo poetico denuncio i comportamenti di certe discografiche. Mi hanno chiesto 50mila euro…”

Videointervista a Raia a cura di Alvise Salerno.

Raia è un ragazzo campano che compone musica già da tempo e che di recente ha pubblicato un singolo di protesta, uno di quelli che fanno parlare molto l’opinione pubblica.

Si chiama Pezzo Poetico e, al suo interno, si parla di una situazione di difficoltà che tutti gli artisti italiani hanno nel riuscire ad emergere in un mercato così tanto vasto e tosto:

“La fregatura, all’inizio, con le case discografiche era dietro l’angolo. Le richieste erano assurde e sì, il brano è una denuncia nata dalla rabbia per tutte queste situazioni che si venivano a creare. Con il covid c’è stato uno spostamento generale degli ascoltatori giovani su Spotify, tant’è che i numeri dei giovani artisti sono nettamente superiori a quelli di Vasco Rossi e di gente che riempie gli stadi”.

Come si ovvia a questa mancanza culturale?

“Sto vedendo che si sta ritornando alla musica live e vedo che anche i piccolini si stanno abituando ad andare ai concerti. E’ un cambiamento positivo quello in atto”.

Raia i tuoi colleghi o i discografici ti hanno scritto in merito alla canzone?

“I discografici non mi hanno cercato, che dovevano dirmi… Dall’altro lato ho visto che tanti colleghi si sono immedesimati nella mia canzone”.

Dall’altro lato, però, le case discografiche sono aziende che devono pagare degli stipendi…

“Io ci credo ancora in quelle persone che vengono e decidono di investire su di me. Non saprei darti una soluzione per ovviare a questi problemi tra le parti.

Non mi interessa cosa succederà. Mi è stato chiesto di dare 50mila euro per produrre 6 canzoni e farmi andare in tv, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo ma non faccio nomi”.

Così il cantautore in merito al messaggio della sua canzone e all’eventuale reazione che poteva e potrebbe nascere.

il rapporto di amicizia tra raia e fabrizio moro

Raia è diventato amico di un cantautore tra i più apprezzati in Italia, Fabrizio Moro, a cui ha aperto svariati concerti in tutta Italia:

“Una persona disponibile con un cuore gigante e mi porto dietro un bellissimo ricordo. E’ molto alla mano, una persona normalissima che ha qualcosa in più. Il brano gli è piaciuto ma non si è espresso”.

guarda e ascolta la videointervista completa

A seguire la nostra videointervista all’artista.