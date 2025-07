Raia torna all’innocenza dell’infanzia e presenta il nuovo singolo “L’Astronauta”

Raia, L’Astronauta: significato del testo del nuovo singolo.

In uscita venerdì 18 luglio per Ourtime / The Orchard, L’Astronauta è il nuovo singolo di Raia, che torna con un mix – in costante evoluzione – di elettronica e pop, che confluisce in un sound indie-pop unico.

Ma… di cosa parla il brano? L’Astronauta racconta una storia intima, parlando di nostalgia, occasioni mancate e rinascita, con un focus sulla sincerità.

“Con questo brano ho voluto raccontare la voglia di allontanarmi da tutto e tornare all’innocenza dell’infanzia, quando bastava un sogno per sentirsi liberi. Oggi porto con me errori, nostalgie e battaglie, ma sento che posso ancora ripartire“, ha spiegato il cantautore.

Poi, ha aggiunto: “L’arrangiamento mescola sonorità pop a elementi elettronici leggeri, creando un’atmosfera che richiama la leggerezza e la fantasia di quando eravamo bambini: i castelli fatti con i cuscini, il righello e l’evidenziatore usati come strumenti di gioco e quel senso di meraviglia che ci faceva sentire liberi come astronauti nello spazio“.

RAIA, “L’ASTRONAUTA”: TESTO DEL BRANO

Lo sai si spegne il cielo su Roma

Ogni volta che rinunci a qualcosa

Mi avevano detto che ognuno disegna il proprio destino

E adesso mi ritrovo che voglio ritornare bambino

E con la gomma cancellare

Tutte le cose che ostacolano ogni giorno la mia libertà

Ma che ne sanno gli astronauti

Dei viaggi interstellari che da piccolo facevo già

Dei castelli nel salone

L’aereo col righello e l’evidenziatore

La testa era leggera come un aquilone

Mi sa che adesso partirò

Diretto Napoli New York

Seduto tra le stelle col cervello spento

E vinco un po’ di guerre che mi porto dentro

Mi sa che adesso partirò

Ma prima bevo l’ultimo

Negroni sbagliato come le mie scelte

Ma il mondo non finisce anche se sbagli sempre

Lo sai che ti si spegne la luna

Se dai retta a chi non sa la tua storia

Mi avevano detto che solo lo stupido vive felice

E il saggio invece è triste triste ma non te lo dice

E i castelli nel salone

Portavano lontano su un pianeta migliore

I nonni erano eterni e i genitori pure

Mi sa che adesso partirò

Diretto Napoli New York

Seduto tra le stelle col cervello spento

E vinco un po’ di guerre che mi porto dentro

Mi sa che adesso partirò

Ma prima bevo l’ultimo

Negroni sbagliato come le mie scelte

Ma il mondo non finisce anche se sbagli sempre

Mi sa che adesso partirò

Diretto Napoli New York

Seduto tra le stelle col cervello spento

E vinco un po’ di guerre che mi porto dentro

Mi sa che adesso partirò

Ma prima bevo l’ultimo

Negroni sbagliato come le mie scelte

Ma il mondo non finisce anche se sbagli sempre