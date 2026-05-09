9 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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9 Maggio 2026

Music Break torna sul Centrale: gli Internazionali di Roma scelgono i big della musica italiana

Dal 9 al 16 maggio il Campo Centrale degli Internazionali ospiterà live con Brunori Sas, Noemi, Nek e altri artisti italiani.

News di Oriana Meo
Il calendario di Music Break 2026 sul Campo Centrale degli Internazionali BNL d’Italia
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Brunori Sas, Noemi, Fiorella Mannoia e altri nomi della musica italiana accompagneranno gli Internazionali BNL d’Italia 2026 con il ritorno di Music Break, il format live ospitato sul Campo Centrale del Foro Italico durante le Night Session del torneo.

Gli appuntamenti sono in programma dal 9 al 16 maggio e si inseriranno nel calendario serale della manifestazione. Il debutto, affidato a Brunori Sas, coinciderà con una delle serate più attese: quella del match di Jannik Sinner, previsto il 9 maggio sul Centrale.

Dopo le edizioni precedenti, gli Internazionali confermano così il progetto che unisce tennis e musica dal vivo, portando gli artisti direttamente dentro uno degli spazi simbolo del torneo.

Music Break 2026: tutti gli artisti sul Campo Centrale

  • 9 maggio 2026 – Brunori Sas
  • 10 maggio 2026 – Serena Brancale
  • 11 maggio 2026 – Noemi
  • 12 maggio 2026 – Ditonellapiaga
  • 13 maggio 2026 – Francesco Gabbani
  • 14 maggio 2026 – Fiorella Mannoia
  • 15 maggio 2026 – Nek
  • 16 maggio 2026 – Francesco Renga

Gli Internazionali puntano ancora su musica e intrattenimento

Music Break è ormai una presenza ricorrente nel programma degli Internazionali BNL d’Italia e accompagna il pubblico del Foro Italico anche fuori dai match. Il format 2026 porterà sul Centrale una serie di esibizioni affidate ad artisti provenienti da mondi diversi del pop italiano.

Nel calendario trovano spazio cantautori, interpreti e artisti legati alla scena pop contemporanea, con una line-up pensata per parlare a pubblici differenti durante tutta la settimana del torneo.

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