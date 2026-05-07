Lamante pubblica giovedì 7 maggio il secondo album Non dico addio per Artist First.

Il disco, scritto interamente da Giorgia Pietribiasi e prodotto con Taketo Gohara, è stato registrato nella Chiesa di San Francesco a Schio – il paese in cui Lamante è nata e cresciuta – e raccoglie un confronto diretto con il tema del lutto. In contemporanea è fuori anche il videoclip di Una magia più forte della morte, girato in pellicola in Lituania dal regista Nicolò Bassetto.

Non dico addio: un disco registrato in chiesa con gli oggetti dei sogni

Per registrare Non dico addio, Lamante è tornata nei luoghi dell’infanzia. Nella chiesa di Schio ha portato gli oggetti realizzati durante i due anni di lavoro sui propri sogni e ha registrato i brani in mezzo a quelle presenze. La scelta del luogo non è scenografica: incide sul suono e sul modo in cui Lamante si rapporta al materiale, e dà al disco un’impronta più intima rispetto all’esordio.

Il filo dell’album è il lutto, raccontato come esperienza insieme privata e collettiva. “Davanti al vuoto si può soccombere oppure scegliere di celebrare la vita” sintetizza la cornice del lavoro. La risposta che il disco propone è nel titolo del singolo principale: la magia più forte della morte è l’amore che sopravvive.

Il video di “Una magia più forte della morte” girato in Lituania

Il videoclip di Una magia più forte della morte, in uscita dal 13 maggio, nasce da un sogno preciso di Lamante: una collina piena di croci accanto a una casa sorvolata da stormi di uccelli. Dopo una lunga ricerca lei e Nicolò Bassetto hanno scoperto che quel luogo esiste davvero, in Lituania, e non è un cimitero ma un santuario di ex voto. Le croci raccontano memoria e devozione, non morte.

Nel video compare una bambina vestita come Giorgia da piccola, accanto a un cane – segno di innocenza e protezione – e a un uomo armato di fucile, figura ispirata al bisnonno pittore della cantautrice. Giorgia adulta appare invece accanto a un uovo di struzzo, immagine di fecondità e rinascita. Quando le due figure si incontrano si capisce che bambina e adulta sono la stessa persona, sopravvissuta e cresciuta nel tempo. Nel finale il cane protegge l’uovo: continuità della vita.

Chi è Lamante, dal Premio Nuovo IMAIE al tour con Coez

Lamante è il progetto di Giorgia Pietribiasi, classe 1999, nata e cresciuta a Schio. Musicista e artista visiva, è arrivata alla finale di Musicultura nel 2023, conquistando anche il Premio Nuovo IMAIE. Con l’album d’esordio In memoria di, uscito nel 2024, è stata finalista alle Targhe Tenco nella categoria Opera Prima, ha vinto il premio Artista Emergente ai Rockol Awards ed è stata indicata come miglior disco italiano dell’anno da Rockit. Nel 2024 ha collaborato con Levante e Paolo Benvegnù, e nel 2025 è stata scelta da Coez come opening act per tutto il tour nei palazzetti. Il videoclip di Non chiamarmi bella ha vinto il PIVI 2024 e tre Videoclip Italia Awards nel 2025.