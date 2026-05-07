7 Maggio 2026
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7 Maggio 2026

Maddalena pubblica “Ei Maddalena”: il pop autobiografico che cita Schopenhauer e Rettore

Cantautrice romana classe '98, in distribuzione ADA Music Italy. Tra il pendolo di Schopenhauer e Donatella Rettore.

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Maddalena, foto promozionale per il nuovo singolo Ei Maddalena in uscita l'8 maggio
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Maddalena pubblica venerdì 8 maggio il nuovo singolo Ei Maddalena in radio e digitale, con distribuzione ADA Music Italy.

La cantautrice romana, classe 1998, firma un brano pop autobiografico prodotto da CanovA e costruito intorno a un riferimento dichiarato: il pendolo di Schopenhauer, la metafora della vita come oscillazione continua tra noia e dolore.

Ei Maddalena: il pendolo, il pop e il riferimento a Donatella Rettore

La frase chiave del brano – “cerco un centro senza troppa gravità” – è la sintesi di un’osservazione di sé che si appoggia su un pop ballabile e dichiarato, senza rinunciare alla scrittura. Ei Maddalena mette in fila ironia, energia caotica e una matrice filosofica esplicita.

“In questa canzone c’è la mia caoticità, la mia energia, i miei gusti musicali” spiega Maddalena. “Mi sono ispirata al pendolo di Schopenhauer, la celebre metafora che racconta la vita come un’oscillazione continua tra noia e dolore, che qui si fa rumore, perché voglio fare musica pop e amo la Rettore”.

Il riferimento a Donatella Rettore non è una battuta. Serve a dire da che parte sta l’estetica del brano, dentro un pop italiano che tiene insieme ironia, gusto vintage e un certo modo, molto romano, di mettere addosso le cose senza prenderle troppo sul serio.

Il primo progetto musicale di Maddalena: i produttori e i palchi

Maddalena Morielli sta lavorando al primo progetto musicale insieme a una squadra di produttori che include CanovA, Raffaele “Rabbo” Scogna (già al lavoro con MACE, Gemitaiz e Tommaso Colliva) e il bassista Emanuele Nazzaro, che suona per Blanco, Madame e Olly. Sul fronte live ha aperto date del PalaJova e del tour di Cristiano De André, due esperienze che le hanno permesso di portare il repertorio su palchi importanti e davanti a pubblici molto diversi tra loro.

Cover del singolo Ei Maddalena di Maddalena, in uscita l'8 maggio

Chi è Maddalena, da Battiato e Lana Del Rey ad Area Sanremo

Romana, classe 1998, Maddalena è cresciuta dentro un immaginario che mette in fila Franco Battiato e Lana Del Rey: scrittura densa e suono elettronico, vintage e contemporaneo. Ha esordito nel 2021 con Anxiety is a modern cliché, prodotto da Andrea Rigonat e scritto in doppia lingua. Dopo quel debutto ha scelto di prendersi tempo: si è laureata in filosofia estetica a Roma e si è trasferita a Milano per provare a fare della musica un mestiere.

Nel 2024 è arrivata in finale ad Area Sanremo con Sogni d’oro e d’argento. Il 2026 si è aperto con Caro Amico, che ha trovato uno spazio importante in radio. Ei Maddalena arriva ora come secondo capitolo di un percorso che porta dritto al primo disco.

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